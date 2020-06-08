С Днем ангела Юрия: смс, картинки, поздравления с именинами в стихах и прозе

В понедельник, 8 июня, православная церковь почитает память мученика Георгия Нового. Святой Георгий жил в 16 веке в Болгарии и был жестоко убит мусульманами за отказ отречься от христианской веры.

В этот день обладатели имени Георгий, а также Егор и Юрий, отмечают свой День ангела. К празднику OBOZREVATEL предлагает лучшие поздравления с именинами Юрия: смс, картинки, видео, стихи и прозу.

С Днем ангела Юрия

День ангела Юрия: смс, поздравления в стихах и прозе

Сьогодні поспішаємо від серця ми Юрія привітати,

Ми Вам хочемо подарунки, настрій запропонувати,

А якщо у Вас є трохи часу та бажання,

То можемо прочитати Вам побажання.

Успіхів на роботі і в сімейному житті,

Дружина і діти щоб не були сумні,

У всьому знайдіть гумор та позитив,

Тоді для Вас світліше стане цей світ.

***

День ангела Юрия 2020 otkritkiok.ru

К тебе сегодня, Юрий, ангелы летят,

С именинами поздравить тебя хотят,

Пусть счастье улыбается тебе всегда,

Пусть будет удивительной судьба.

Пускай тебе во всем везет,

Пускай успех огромнейший придет,

Пусть все мечты твои сбудутся на раз, два,

Пускай в душе всегда поет весна.

***

Именины Юрия maximum.fm

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Юро, живеться,

Хай доля посміхається,

А здоров'я додається!

***

С Днем ангела, Юрочка! Пусть каждое мгновение тебе приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пускай любая минута дарит только удачу и море позитива! Будь силен и духом, и телом, желаю крепкого здоровья и благополучия во всем!

***

Поздравления с Днем ангела Юрия otkritkiok.ru

Доброго й милого Юрія сьогодні хочу привітати з іменинами. Я бажаю тобі вільного і щасливого плавання в морі успіху й кохання, відмінного настрою і неймовірно міцного здоров'я.

***

Нехай під крилами своїми

Юрія ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

Картинки ко Дню ангела Юрия

Именины Юрия 2020 maximum.fm

Гиф с Днем ангела Юрия otkritkiok.ru

Анимационные поздравления с Днем ангела Юрия pozdravok.ru

Картинки в именины Юрия otkritkiok.ru

День ангела Юрия: прикольные поздравления otkritkiok.ru

Пожелания в День ангела Юрия otkritkiok.ru

Гифка с Днем ангела Юрия pozdravok.ru

Открытка в День ангела Юрия otkritkiok.ru

Именины Юрия: видео с поздравлениями

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.

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