С днем ангела Юрия: поздравления, картинки и видео

Обладатели имен Юрий, Георгий и Егор в среду, 9 декабря, отмечают свой день ангела. Так, православная церковь в этот день чтит память святого Георгия Победоносца.

Юрий и Егор – формы имени Георгий, которое в переводе с греческого означает "земледелец". К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

Стихи, проза и смс в день ангела Юрия, Егора и Георгия

Юрій – ім'я царське!

Сьогодні за столом

Відкриємо ми шампанське,

В келихи розіллємо.

Привітаємо ми Юрія,

Щоб як цар він жив,

Щоб свої зусилля

В достаток він вложив.

***

От души желаю, Юрий,

Чтоб везло тебе во всем,

Ссоры, ветры, злые бури

Мимо обошли твой дом.

Чтобы в сердце лишь веселье,

И родные за столом,

Только в плюсе настроенье,

И успех в труде любом!

***

Шановний наш Юро, ми бажаємо тобі,

Щоб збувалися найскладніші мрії,

Надихайся та всепланово рости,

Все, що шукаєш – легко знайти.

І в здоров'ї, і в грошах тільки достатку,

В голові, в родині тотального порядку.

***

Юра, хочу я тебе пожелать,

Быть самым счастливым на этой планете,

Всех целей и планов своих достигать,

Не знать неудач и печали не встретить.

И радость тебя пусть в осаду возьмет,

Проблем даже близко не подпускает,

И пусть в каждом дне тебе крупно везет,

И крепко удача тебя обнимает!

***

Пусть на все хватает силы,

Не угаснет пусть напор,

Будь решительным и крепким,

Бесподобный наш Егор.

Мы побед тебе желаем,

Чтобы первым был во всем,

Чтоб здоровье, сила воли

Били, как всегда, ключом.

***

Зі святом, Юрії, Єгори та Георгії! Нехай підкорені вам будуть всі вершини, щоб під ногами були гори, а горизонти йшли вдалину, розширювалися і давали можливість для подорожей і нових перемог. Успіхів запаморочливих, а посмішок тільки щирих!

***

Дорогий Юрію, вітаю тебе з днем ангела. Від щирого серця бажаю бравих сил, удачі, гарних вчинків, приголомшливих ідей, добрих справ, щирого кохання та оптимістичного настрою.

***

Поздравляю с именинами Юрия и желаю удачи во всех сферах жизни. Пусть каждый твой друг гордится знакомством с тобой, рядом всегда будут надежные люди, а в работе и жизни оказываются лишь успешные дни, недели и месяцы.

Картинки и открытки в именины Юрия, Егора и Георгия

С днем ангела Георгия Pinterest

Поздравление с днем ангела Юрия facedobra.com

С днем ангела Георгия, Юрия и Егора neolove.ru

Видео ко дню ангела Юрия, Егора и Георгия

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каких традиций придерживаются верующие в Юрьев день и что нельзя делать в праздник. Так, святому Георгию Победоносцу молятся о защите семейного очага и здоровье домашних животных.

По материалам: pozdravok.ru.