С днем ангела Юрия: поздравления, картинки и видео
Обладатели имен Юрий, Георгий и Егор в среду, 9 декабря, отмечают свой день ангела. Так, православная церковь в этот день чтит память святого Георгия Победоносца.
Юрий и Егор – формы имени Георгий, которое в переводе с греческого означает "земледелец". К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
Юрій – ім'я царське!
Сьогодні за столом
Відкриємо ми шампанське,
В келихи розіллємо.
Привітаємо ми Юрія,
Щоб як цар він жив,
Щоб свої зусилля
В достаток він вложив.
***
От души желаю, Юрий,
Чтоб везло тебе во всем,
Ссоры, ветры, злые бури
Мимо обошли твой дом.
Чтобы в сердце лишь веселье,
И родные за столом,
Только в плюсе настроенье,
И успех в труде любом!
***
Шановний наш Юро, ми бажаємо тобі,
Щоб збувалися найскладніші мрії,
Надихайся та всепланово рости,
Все, що шукаєш – легко знайти.
І в здоров'ї, і в грошах тільки достатку,
В голові, в родині тотального порядку.
***
Юра, хочу я тебе пожелать,
Быть самым счастливым на этой планете,
Всех целей и планов своих достигать,
Не знать неудач и печали не встретить.
И радость тебя пусть в осаду возьмет,
Проблем даже близко не подпускает,
И пусть в каждом дне тебе крупно везет,
И крепко удача тебя обнимает!
***
Пусть на все хватает силы,
Не угаснет пусть напор,
Будь решительным и крепким,
Бесподобный наш Егор.
Мы побед тебе желаем,
Чтобы первым был во всем,
Чтоб здоровье, сила воли
Били, как всегда, ключом.
***
Зі святом, Юрії, Єгори та Георгії! Нехай підкорені вам будуть всі вершини, щоб під ногами були гори, а горизонти йшли вдалину, розширювалися і давали можливість для подорожей і нових перемог. Успіхів запаморочливих, а посмішок тільки щирих!
***
Дорогий Юрію, вітаю тебе з днем ангела. Від щирого серця бажаю бравих сил, удачі, гарних вчинків, приголомшливих ідей, добрих справ, щирого кохання та оптимістичного настрою.
***
Поздравляю с именинами Юрия и желаю удачи во всех сферах жизни. Пусть каждый твой друг гордится знакомством с тобой, рядом всегда будут надежные люди, а в работе и жизни оказываются лишь успешные дни, недели и месяцы.Картинки и открытки в именины Юрия, Егора и Георгия
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каких традиций придерживаются верующие в Юрьев день и что нельзя делать в праздник. Так, святому Георгию Победоносцу молятся о защите семейного очага и здоровье домашних животных.
По материалам: pozdravok.ru.