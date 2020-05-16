С Днем ангела Юлии: поздравления в стихах, картинках, смс и видео

Православные верующие 16 мая почитают память преподобной Иулиании Московской. Святая жила в 14 столетии и была игуменьей Московского Алексеевского монастыря.

В этот день также все девочки, девушки и женщины по имени Юлия отмечают свои именины. Ко Дню ангела Юлии OBOZREVATEL предлагает лучшие поздравления в стихах и прозе, видео и открытки.

С именинами Юлии maximum.fm

Поздравления с Днем ангела Юлии в стихах и прозе

От души тебя, Юлечка, поздравляем,

И в день ангела искренне желаем,

Пусть тревоги все уйдут, позабудутся,

Пусть мечты твои все сбудутся.

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пускай удачу, подарит счастья птица,

Будь любимой и желанной всегда,

Пусть судьба наградит тебя сполна.

***

С днем ангела Юлии: красивые поздравления otkritkiok.ru

Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Юлії побажаю я тепла,

Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов’язково у порядку!

***

С Днем ангела Юлии 2020 otkritkiok.ru

Вітаю з Днем Ангела, Юлічко! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.

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Поздравления с Днем ангела Юлии facedobra.com

Поздравляю от всей души с Днем ангела, Юлечка. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и верных надежд. Пусть жизнь твоя будет полна счастливых рассветов и солнечного настроения, красивых закатов и невероятной радости души.

Картинки в именины Юлии

Гифка ко Дню ангела Юлии otkritkiok.ru

Картинки с Днем ангела Юлии facedobra.com

Анимационные поздравления в День ангела Юлии otkritkiok.ru

Именины Юлии 2020: поздравления с праздником otkritkiok.ru

Пожелания с Днем ангела Юлии otkritkiok.ru

СМС ко Дню ангела Юлии otkritkiok.ru

Открытки с именинами Юлии otkritkiok.ru

Именины Юлии: картинки и смс otkritkiok.ru

Видео с поздравлениями в День ангела Юлии

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По материалам: pozdravik.ru, lux.fm.