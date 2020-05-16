С Днем ангела Юлии: поздравления в стихах, картинках, смс и видео

Православные верующие 16 мая почитают память преподобной Иулиании Московской. Святая жила в 14 столетии и была игуменьей Московского Алексеевского монастыря.
В этот день также все девочки, девушки и женщины по имени Юлия отмечают свои именины. Ко Дню ангела Юлии OBOZREVATEL предлагает лучшие поздравления в стихах и прозе, видео и открытки.
С именинами Юлии
maximum.fm
Поздравления с Днем ангела Юлии в стихах и прозе
От души тебя, Юлечка, поздравляем,
И в день ангела искренне желаем,
Пусть тревоги все уйдут, позабудутся,
Пусть мечты твои все сбудутся.
Пусть каждый день твой в праздник превратится,
Пускай удачу, подарит счастья птица,
Будь любимой и желанной всегда,
Пусть судьба наградит тебя сполна.
***
С днем ангела Юлии: красивые поздравления
otkritkiok.ru
Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Юлії побажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!
***
С Днем ангела Юлии 2020
otkritkiok.ru
Вітаю з Днем Ангела, Юлічко! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.
***
Поздравления с Днем ангела Юлии
facedobra.com
Поздравляю от всей души с Днем ангела, Юлечка. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и верных надежд. Пусть жизнь твоя будет полна счастливых рассветов и солнечного настроения, красивых закатов и невероятной радости души.
Картинки в именины Юлии
Гифка ко Дню ангела Юлии
otkritkiok.ru
Картинки с Днем ангела Юлии
facedobra.com
Анимационные поздравления в День ангела Юлии
otkritkiok.ru
Именины Юлии 2020: поздравления с праздником
otkritkiok.ru
Пожелания с Днем ангела Юлии
otkritkiok.ru
СМС ко Дню ангела Юлии
otkritkiok.ru
Открытки с именинами Юлии
otkritkiok.ru
Именины Юлии: картинки и смс
otkritkiok.ru
Видео с поздравлениями в День ангела Юлии
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По материалам: pozdravik.ru, lux.fm.
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