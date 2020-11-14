С днем ангела Юлии: красивые поздравления, картинки и видео

В субботу, 14 ноября, обладательницы имени Юлия отмечают свой день ангела. Так, православная церковь в этот день чтит память их святой покровительницы мученицы Иулании Россонской, принявшей мученическую смерть при императоре Максимиане Галерии (305-311).

К именинам Юлии OBOZREVATEL подготовил поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.

Мученица Иулиания Россонская приняла мученическую смерть при императоре Максимиане Галерии pravzhizn.ru

Стихи, проза и смс в день ангела Юлии

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела, Юля, найкращі привітання!

***

Желаю радости и смеха,

Веселья, благ земных, добра,

Много побед тебе, успеха,

Улыбок, солнца и тепла!

Пускай легко, милая Юля,

Твои сбываются мечты,

Чтоб в счастье ты всегда тонула,

Живя без бед и суеты!

***

Свят у світі є багато.

Лиш у Юлі нині свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого –

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

***

Поздравляю тебя, Юля!

Пусть мечты осуществятся,

В сердце радость лишь бушует

И немыслимое счастье.

Руки близких пусть поддержат,

Веселят друзья беспечно,

А загадочная нежность

Длится в жизни твоей вечно!

***

Нехай під крилами своїми

Юлю ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Дорогая Юлия,

Мы Вас поздравляем!

В жизни процветания

От души желаем!

Сказочных мгновений,

Превосходных новостей,

Оптимизма и задора,

Потрясающих идей.

Замечательных друзей

И в делах успеха.

А так же морщинок,

Но только от смеха!

***

Хай Юлю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Юлечка, от всего сердца желаю тебе много радости и счастья! Пусть каждый день будет полон везения, красочных моментов и новых возможностей! Желаю тебе всегда купаться в роскоши и жить так, как хочется! Пускай все твои желания сбываются, словно по мановению волшебной палочки!

***

Юлечко, ти, немов прекрасна квітка, така гарна й ніжна! Завжди залишайся такою жіночною, усміхненою і щасливою! Нехай твої серце і душа будуть сповнені любові, добра і гармонії! Бажаю, щоб всі добрі мрії збувалися, адже виконання бажань – це величезна радість!

***

Поздравляю тебя, дорогая Юленька. Хочу пожелать невероятно счастливой жизни, наполненной успехом, весельем, добром и радостью. Пусть твоя любовь будет чистой и светлой, пусть душа радуется каждому рассвету и закату, пусть сердце стремится к добрым поступкам и вечному благу.

Открытки и картинки ко дню ангела Юлии

Пожелания в день ангела Юлии vjoy.cc

Открытка в день ангела Юлии facedobra.com

Картинка в день ангела Юлии bonnycards.ru

Видео с поздравлениями

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По материалам: pozdravok.ru.