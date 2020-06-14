С Днем ангела Веры: лучшие поздравления, смс, картинки и видео

Православные верующие в воскресенье, 14 июня, чтят память мученицы Веры Самсоновой. Святая погибла в советском исправительном лагере в 1940 году.

В этот день те, кто носят имя Вера, отмечают свои именины. OBOZREVATEL публикует лучшие поздравления с Днем ангела в стихах и прозе, смс, открытки и видео.

С Днем ангела Веры Pinterest

День ангела Веры: смс, стихи и проза

С верою в сердце каждый живет.

Тебе, Вера, имя пусть силы дает,

Пусть будет твоей путеводной звездой,

По жизни тебя пусть ведет за собой.

Желаю, чтоб счастьем жизнь наполнялась,

Вера в добро никогда не кончалась.

Тебе пожелаю я верить, любить

И веру в прекрасное людям дарить.

***

День ангела Веры 2020 otkritkiok.ru

День Ангела сьогодні твій,

Наша мила Віро!

Нехай дарує спокій,

І радості – без міри.

Нехай буленні мирні дні

Йдуть, несучи удачу!

Щоб з кожним днем була б ти

Прекрасніша й багатша!

***

Именины Веры: открытки otkritkiok.ru

Дорогая наша Вера!

Будь прекрасней чем Венера,

Между счастьем и любовью

Никогда не строй барьеры!

Радуйся и наслаждайся,

Будь активной, яркой, смелой!

И во всем ты преуспеешь,

Лучшим став для нас примером!

***

Поздравления с Днем ангела Веры otkritkiok.ru

С днем ангела, Вера! Желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть никогда не покинут тебя твои две сестры – надежда и любовь, переполняющие сердце.

***

Вітаю тебе, дорога Вірочко. Побажаю ніколи не втрачати своєї віри в найкраще, віри в себе та добрих людей. Нехай життя наповнюється світлом, радістю, удачею, благополуччям, щирістю, добром і любов'ю. Бажаю тобі сталості в коханні, щасті й достатку, а якщо очікуються зміни, то, щоб вони були лише в кращу сторону.

С Днем ангела Веры: картинки

Анимационная открытка в День ангела Веры otkritkiok.ru

Пожелания в День ангела Веры otkritkiok.ru

Поздравления с именинами Pinterest

Гифка с Днем ангела Веры otkritkiok.ru

Стихи ко Дню ангела Веры otkritkiok.ru

Именины Веры: видео

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По материалам: pozdravok.ru.

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