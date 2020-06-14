С Днем ангела Веры: лучшие поздравления, смс, картинки и видео

Православные верующие в воскресенье, 14 июня, чтят память мученицы Веры Самсоновой. Святая погибла в советском исправительном лагере в 1940 году.
В этот день те, кто носят имя Вера, отмечают свои именины. OBOZREVATEL публикует лучшие поздравления с Днем ангела в стихах и прозе, смс, открытки и видео.
С Днем ангела Веры
День ангела Веры: смс, стихи и проза
С верою в сердце каждый живет.
Тебе, Вера, имя пусть силы дает,
Пусть будет твоей путеводной звездой,
По жизни тебя пусть ведет за собой.
Желаю, чтоб счастьем жизнь наполнялась,
Вера в добро никогда не кончалась.
Тебе пожелаю я верить, любить
И веру в прекрасное людям дарить.
***
День ангела Веры 2020
otkritkiok.ru
День Ангела сьогодні твій,
Наша мила Віро!
Нехай дарує спокій,
І радості – без міри.
Нехай буленні мирні дні
Йдуть, несучи удачу!
Щоб з кожним днем була б ти
Прекрасніша й багатша!
***
Именины Веры: открытки
otkritkiok.ru
Дорогая наша Вера!
Будь прекрасней чем Венера,
Между счастьем и любовью
Никогда не строй барьеры!
Радуйся и наслаждайся,
Будь активной, яркой, смелой!
И во всем ты преуспеешь,
Лучшим став для нас примером!
***
Поздравления с Днем ангела Веры
otkritkiok.ru
С днем ангела, Вера! Желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть никогда не покинут тебя твои две сестры – надежда и любовь, переполняющие сердце.
***
Вітаю тебе, дорога Вірочко. Побажаю ніколи не втрачати своєї віри в найкраще, віри в себе та добрих людей. Нехай життя наповнюється світлом, радістю, удачею, благополуччям, щирістю, добром і любов'ю. Бажаю тобі сталості в коханні, щасті й достатку, а якщо очікуються зміни, то, щоб вони були лише в кращу сторону.
С Днем ангела Веры: картинки
Анимационная открытка в День ангела Веры
otkritkiok.ru
Пожелания в День ангела Веры
otkritkiok.ru
Поздравления с именинами
Гифка с Днем ангела Веры
otkritkiok.ru
Стихи ко Дню ангела Веры
otkritkiok.ru
Именины Веры: видео
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По материалам: pozdravok.ru.
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