С Днем ангела Вероники: картинки, открытки, поздравления в стихах и прозе
25 июля обладательницы имени Вероника отмечают свой день ангела. Фото: Pixabay
Православная церковь 25 июля чествует память святой Вероники. Праведная Вероника, по преданию, была женщиной, которая страдала от кровотечений и исцелилась от прикосновения к краю ризы Иисуса Христа.
В этот день обладательницы имени Вероника отмечают свой день ангела. Вероника – имя латинского происхождения. В переводе оно означает "приносящая победу", "победоносная" (от имени греческой богини победы Ники). К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
Праведная Вероника Кровоточивая Фото: azbyka.ru
С Днем ангела Вероники: смс, стихи и проза
Тебе всем сердцем, Вероника,
Хочу всех благ я пожелать!
Живи красиво, ярко, с шиком,
Желаю в счастье утопать!
Любовь пусть сердце согревает,
Улыбка светит пусть всегда!
Пусть все, чего душа желает,
Осуществится без труда!
***
З Днем Ангела Вероніку я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
***
Тебе сегодня, Вероника,
Хочу всех благ я пожелать!
Улыбок, радостей и шика,
Всего, о чем можно мечтать!
Пускай здоровье крепким будет,
Карьера пусть стремится ввысь,
Пускай тебя родные любят
И пусть прекрасной будет жизнь!
***
Вітаю з Днем ангела, Вероніка! Нехай на обличчі завжди сяє твоя чарівна посмішка, бажаю насолоджуватися кожною секундою життя і цінувати людей, які поруч.
***
Я поздравляю тебя, дорогая Вероника. Пожелаю, чтобы жизнь твоя была насыщенной и полноценной, чтобы в ней было много радости, света, удачи и добра. Желаю тебе, милая, невероятных сил и оптимизма, верной любви и надежного благополучия, великолепного настроения и доброты души.
***
Очі нехай світяться щастям, щоб посмішка не сходила з твого прекрасного обличчя. Нехай будуть наповнені ніжністю дні, де близькі люди знайдуть час обійняти, поговорити, поділитися секретом і вислухати. Посміхайся, Вероніка, і не думай ні про що, що може зіпсувати настрій.
День ангела Вероники: картинки и открытки
Картинка с Днем ангела Вероники Фото: ulyublena.com
Открытка ко Дню ангела Вероники Фото: vjoy.cc
Поздравления с Днем ангела Вероники Фото: facedobra.com
Именины Вероники Фото: willbeua.com
Именины Вероники: видео
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По материалам: pozdravok.ru.