С Днем ангела Вероники: картинки, открытки, поздравления в стихах и прозе

Православная церковь 25 июля чествует память святой Вероники. Праведная Вероника, по преданию, была женщиной, которая страдала от кровотечений и исцелилась от прикосновения к краю ризы Иисуса Христа.

В этот день обладательницы имени Вероника отмечают свой день ангела. Вероника – имя латинского происхождения. В переводе оно означает "приносящая победу", "победоносная" (от имени греческой богини победы Ники). К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

Праведная Вероника Кровоточивая Фото: azbyka.ru

С Днем ангела Вероники: смс, стихи и проза

Тебе всем сердцем, Вероника,

Хочу всех благ я пожелать!

Живи красиво, ярко, с шиком,

Желаю в счастье утопать!

Любовь пусть сердце согревает,

Улыбка светит пусть всегда!

Пусть все, чего душа желает,

Осуществится без труда!

***

З Днем Ангела Вероніку я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

***

Тебе сегодня, Вероника,

Хочу всех благ я пожелать!

Улыбок, радостей и шика,

Всего, о чем можно мечтать!

Пускай здоровье крепким будет,

Карьера пусть стремится ввысь,

Пускай тебя родные любят

И пусть прекрасной будет жизнь!

***

Вітаю з Днем ангела, Вероніка! Нехай на обличчі завжди сяє твоя чарівна посмішка, бажаю насолоджуватися кожною секундою життя і цінувати людей, які поруч.

***

Я поздравляю тебя, дорогая Вероника. Пожелаю, чтобы жизнь твоя была насыщенной и полноценной, чтобы в ней было много радости, света, удачи и добра. Желаю тебе, милая, невероятных сил и оптимизма, верной любви и надежного благополучия, великолепного настроения и доброты души.

***

Очі нехай світяться щастям, щоб посмішка не сходила з твого прекрасного обличчя. Нехай будуть наповнені ніжністю дні, де близькі люди знайдуть час обійняти, поговорити, поділитися секретом і вислухати. Посміхайся, Вероніка, і не думай ні про що, що може зіпсувати настрій.

День ангела Вероники: картинки и открытки

Картинка с Днем ангела Вероники Фото: ulyublena.com

Открытка ко Дню ангела Вероники Фото: vjoy.cc

Поздравления с Днем ангела Вероники Фото: facedobra.com

Именины Вероники Фото: willbeua.com

Именины Вероники: видео

Ранее OBOZREVATEL публиковал лунный календарь стрижек на июль 2020: благоприятные дни.

По материалам: pozdravok.ru.