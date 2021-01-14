С днем ангела Василия: поздравления, картинки и открытки
В четверг, 14 января, обладатели имени Василий отмечают свой день ангела.
Так, в эту дату верующие в Украине чтят память святителя Василия Великого – святого, жившего в 4 столетии. OBOZREVATEL к празднику публикует поздравления и пожелания, картинки, открытки и видео.
Стихи, проза и смс в день ангела Василия
Нехай в житті усе тобі, Василь,
Легко вдається, без зусиль,
Хай щастя наповнює дім,
Всі негаразди розвіються у дим
Нехай в душі любов живе,
Здоров'я Бог тобі дає,
Будь сильним і веселим ти
До мрії без перешкод іди!
***
Поздравляю, Василий, тебя!
Пусть твои сбываются желанья,
Удаются пусть дела:
Планы, мысли, начинанья.
Настроенье пусть твое,
Словно солнышко блистает.
Будет пусть тебе подвластно все,
И любовь пусть душу согревает.
***
Вітаю я, Василю,
І бажаю першим бути,
Перемагати завжди по життю,
Вірно, щиро кохати.
Водяться завжди хай гроші,
Щастя буде нехай у сім'ї,
На роботі неодмінно
Нехай завжди щастить тобі.
***
Вітаю тебе, Василю, з днем ангела. Бажаю високих досягнень у житті та абсолютних перемог. Найміцніших сил і впевнених позицій, правильних рішень і геніальних ідей, вірного кохання та справжніх друзів.
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Василий, поздравляем тебя с днем ангела и желаем вдохновения, усердия, профессионализма, стойкости и творческого подхода к жизни!
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С именинами, Василий! будь мужественным и целеустремленным, иди твердыми шагами к успеху и не останавливайся перед трудностями. Будь счастливым и жизнерадостным!
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Дорогий Василю, сердечно вітаю тебе з дне ангела і щиро бажаю великого щастя в житті та неймовірних чудес, доброї удачі та везіння, кохання, оптимізму та швидкого шляху до цілей.
Картинки и открытки ко дню ангела Василия
Видео с поздравлениями
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По материалам: pozdravok.ru.