С Днем ангела Василия: красивые поздравления, стихи, картинки и видео

В воскресенье, 21 июня, в православии отмечается обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских.

В этот день все, кто носят имя Василий, отмечают свой День ангела. К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления с именинами в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.

С Днем ангела Василия: смс, поздравления в стихах и прозе

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Василя,

Прийми привітання!

***

Пожелания в День ангела Василия otkritkiok.ru

Поздравляю я, Василий,

И желаю первым быть,

Побеждать всегда по жизни,

Верно, искренне любить.

Водятся всегда пусть деньги,

Счастье будет пусть в семье,

Не работе непременно

Пусть всегда везет тебе.

***

Картинки в День ангела Василия

Нехай в житті усе тобі, Василь,

Легко вдається, без зусиль,

Хай щастя наповнює дім,

Всі негаразди розвіються у дим

Нехай в душі любов живе,

Здоров'я Бог тобі дає,

Будь сильним і веселим ти

До мрії без перешкод іди!

***

Именины Василия otkritkiok.ru

Василий царственный – так будь как царь вселенной,

Все свои планы ты в реальность воплоти,

Поздравляю я тебя с Днем Ангела, Василий,

Пусть добрый ангел бережет тебя в пути.

***

Гифка с Днем ангела Василия otkritkiok.ru

Дорогий Василю, чи знаєш ти, що ім'я твоє походить від слова "цар"? Бажаю тобі бути завжди царем у своєму житті, кар'єрі і стосунках. Нехай все складається воістину по-царськи, а везіння не обходить тебе стороною. З Днем ангела!

***

Дорогой Василий, сердечно поздравляю тебя и от души желаю великого счастья в жизни и невероятных чудес, доброй удачи и несомненного везения, светлой любви и бравых подвигов, неугасаемого оптимизма и верного пути к целям.

Картинки и открытки ко Дню ангела Василия

С Днем ангела Василия facedobra.com

День ангела Василия 2020 otkritkiok.ru

Прикольные поздравления с Днем ангела Василия otkritkiok.ru

Именины Василия: видео

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.