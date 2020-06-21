С Днем ангела Василия: красивые поздравления, стихи, картинки и видео
21 июня в православии отмечаются именины Василия
В воскресенье, 21 июня, в православии отмечается обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских.
В этот день все, кто носят имя Василий, отмечают свой День ангела. К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления с именинами в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.
С Днем ангела Василия: смс, поздравления в стихах и прозе
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Василя,
Прийми привітання!
***
Пожелания в День ангела Василия otkritkiok.ru
Поздравляю я, Василий,
И желаю первым быть,
Побеждать всегда по жизни,
Верно, искренне любить.
Водятся всегда пусть деньги,
Счастье будет пусть в семье,
Не работе непременно
Пусть всегда везет тебе.
***
Картинки в День ангела Василия
Нехай в житті усе тобі, Василь,
Легко вдається, без зусиль,
Хай щастя наповнює дім,
Всі негаразди розвіються у дим
Нехай в душі любов живе,
Здоров'я Бог тобі дає,
Будь сильним і веселим ти
До мрії без перешкод іди!
***
Именины Василия otkritkiok.ru
Василий царственный – так будь как царь вселенной,
Все свои планы ты в реальность воплоти,
Поздравляю я тебя с Днем Ангела, Василий,
Пусть добрый ангел бережет тебя в пути.
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Гифка с Днем ангела Василия otkritkiok.ru
Дорогий Василю, чи знаєш ти, що ім'я твоє походить від слова "цар"? Бажаю тобі бути завжди царем у своєму житті, кар'єрі і стосунках. Нехай все складається воістину по-царськи, а везіння не обходить тебе стороною. З Днем ангела!
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Дорогой Василий, сердечно поздравляю тебя и от души желаю великого счастья в жизни и невероятных чудес, доброй удачи и несомненного везения, светлой любви и бравых подвигов, неугасаемого оптимизма и верного пути к целям.
Картинки и открытки ко Дню ангела Василия
С Днем ангела Василия facedobra.com
День ангела Василия 2020 otkritkiok.ru
Прикольные поздравления с Днем ангела Василия otkritkiok.ru
Именины Василия: видео
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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.