С Днем ангела Варвары: поздравления, картинки и открытки
В четверг, 17 декабря, обладательницы имени Варвара отмечают свой день ангела. Так, православные верующие в этот день чтят память их покровительницы – святой великомученицы Варвары Илиопольской.
К празднику OBOZREVATEL подготовил подборку поздравлений с именинами в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
У День святої Варвари я свічку запалю,
І простої молитви слова прошепочу.
Не прошу я слави, влади і багатства,
Дітям та батькам прошу здоров'я, щастя.
Милості та захисту я прошу для них,
Збережи, свята, коханих і близьких.
***
Варвара-краса, с именинами тебя!
Поздравляем, поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Пусть пройдет пора невзгод,
Пусть всегда тебе везет,
Жизнь вся будет без хлопот,
"Улыбни" по шире рот!
Тебе улыбка, очень идет...
***
З Днем Варвари вітаю!
Віра буде нехай чиста.
Про святу вам нагадаю –
Ту, що вірила в Христа,
Незважаючи на муки,
Його не зреклася.
Хай вистачить терпіння,
Щоб мрія твоя збулася!
***
Поздравляю, милая Варюша!
Нынче День твоей Святой.
Пусть покой наполнит душу,
Счастье будет пусть с тобой.
Вера крепнет пусть, конечно,
И соблазны не тревожат пусть.
Станет жизнь пускай успешной
И вовек не тронет грусть.
***
У день святої Варвари
Горять нехай свічки в храмі,
Перед вашою вірою гори
Розступляться хай самі.
Від зла людського заховають
І від біди укриють,
Нехай свята Варвара
Веде вас за собою.
Душу вам очистить,
Смиренністю нагородить,
На добрі справи
Нехай вас благословить.
***
Вітаю з Днем святої Варвари і бажаю, щоб дух великомучениці завжди наставляв на правильний шлях і добрі вчинки, щоб життя дарувало світлі моменти щастя і кохання, щоб серце незмінно вірило в чудеса і доброту цього світу.
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Поздравляю с Днем Варвары и искренне желаю крепкой веры и благих деяний, верных целей и светлой надежды, чистой любви и искреннего уважения, доброй помощи небес и истинного счастья жизни.
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День святої Варвари, чию глибоку християнську віру не змогли зламати ніякі випробування, відзначаємо сьогодні. Бажаю Вам добра, спокою, мудрості, непохитності в досягненні своїх заповітних цілей, миру, впевненості у своїх силах.
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З Днем святої Варвари! Бажаю міцної віри, правди, блага в житті та достатку. Нехай ніщо не зможе зламати твій внутрішній стрижень, нехай кожен день дарує мир і добро.Картинки и открытки ко дню ангела Варвары
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях в День святой Варвары, а также о том, что нельзя делать в праздник. Эта святая считается заступницей всех женщин.
По материалам: pozdravok.ru.