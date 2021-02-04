С днем ангела Тимофея: поздравления и открытки

В четверг, 4 февраля, обладатели имени Тимофей отмечают свой день ангела. Так, православная церковь в эту дату чтит память их святого покровителя – епископа Эфесского Тимофея, апостола от семидесяти и ученика апостола Павла.

К празднику OBOZREVATEL собрал яркие поздравления в стихах и прозе, картинки, видео и открытки.

Пусть этот день не шумный праздник,

Не красный день в календаре,

Но он счастливый и прекрасный –

Твой Ангел ходит по земле...

И мы сердечно поздравляем

Тебя, Тимофей, с чудесным днем

И от души тебе желаем

Здоровья, радости во всем!

***

Від душі тебе вітаємо,

Наш милий Тимофій,

Дружно ми тобі бажаємо

Яскравих вражень та ідей!

***

Поздравляем Тимофея,

Пусть тебе встретиться фея,

Все желания исполнит,

Жизнь твою добром наполнит.

Желаем мы любви и счастья,

Пусть мимо все идут ненастья,

Пусть неприятности проходят,

Удача и тепло приходят.

***

Як приємно вітати друзів!

Тимко, з днем ангела, дорогий!

Чарки повні налий мерщій

За характер вип'ємо твій золотий!

Пропонуємо тост за силу і удачу,

За те, що ти такий, який ти є!

Гарний, розумний, гумористичний, надійний

Дружити з тобою вважаємо за честь!

***

Дорогий Тимофію, щиро вітаю тебе з днем ангела і бажаю всіх благ. Будь щасливий і задоволений своїм життям, кохай, твори, мрій, прагни і неодмінно добивайся свого. Бажаю тобі, Тімо, здоров'я і благополуччя, а також достатку, удачі та героїчних перемог на своєму шляху!

***

С днем ангела, Тимофей, пусть твоя жизнь становится все интересней, насыщенней, разнообразней и веселей. Здоровья и богатства, удачи и любви, успеха и благополучия, счастья и восторга, уверенности и в себе, и в своем завтрашнем дне!

***

Тимофій, з днем ангела тебе! Ніколи не сумнівайся в своїх силах і завжди будь лідером у хіт-парадах успіху. Вітаю тебе і від душі бажаю завжди бути гордою і рішучою людиною, розумним і гарним чоловіком, доброю і відкритою душею. Удачі тобі на кожному кроці по шляху до твоїх мрій.

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.