С днем ангела Степана: поздравления, картинки и открытки
Обладатели имени Степан в субботу, 9 января, отмечают свой день ангела: церковь в эту дату чтит память их святого покровителя – апостола от семидесяти Стефана Первомученика.
OBOZREVATEL подготовил поздравления к именинам и пожелания в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.
Стихи, проза и смс в день ангела Степана
Мы тебя хотим поздравить,
Пожелать тебе, Степан,
Чтобы ты отдыхал почаще
И объездил много стран,
Чтоб на все свои вопросы
Ты ответы находил,
Чтоб в семье все было гладко,
Чтоб всегда ты счастлив был!
***
Добрий ангел торкнувся крилом тебе,
І з іменинами тихесенько привітав,
І ми тобі бажаємо щастя, радості, тепла,
Дотримуйся, Степан, життєвих правил.
Нехай удача поряд крокує,
Нехай друзі надійними будуть,
Нехай в душі завжди співає весна,
Будь впевненим в собі! Многая літа!
***
Пусть добрый ангел тебя хранит,
Пускай удача не проходит мимо,
Пусть счастье к тебе тянется, как магнит,
Пусть жизнь покажется малиной.
Пусть каждый день твой в праздник превратится,
Пусть все задуманное свершится,
С именинами тебя поздравляем,
Всего наилучшего искренне желаем.
***
Дорогий Степане, вітаю тебе з днем ангела. Бажаю тобі великих успіхів, благополучної діяльності, занять до душі, чудових друзів, завжди гарного настрою та відмінного здоров'я.
***
Дорогой Степа, от всего сердца тебя поздравляю и хочу пожелать жить без сомнений и печали, успешно работать во всех сферах, искренне любить и заботиться о близких, мечтать о сокровенном и стремиться к своим целям.
***
Степане, вітаю з днем ангела. Бажаю тобі не зупинятися на досягнутих успіхах і завжди стрімко йти назустріч своїм бажанням. Оптимізму, доброго здоров'я, міцного кохання, ентузіазму і вічного кохання.
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Вітаю тебе, Степане. Хочу побажати бути сміливим, талановитим, єдиним і неповторним для своїх близьких, процвітаючим у будь-яких справах, абсолютно впевненим у своєму успіху, непереможним в кожному бою.
Картинки и открытки ко дню ангела Степана
Видео с поздравлениями ко дню ангела Степана
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в Степанов день 9 января. Святой Стефан Первомученик издавна считался покровителем домашних животных. Он был первым христианским мучеником: за проповедование слова Божьего его побили камнями.
По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.