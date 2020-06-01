С Днем ангела Сергея: поздравления в стихах и прозе, смс, видео и картинки

Православная церковь 1 июня чествует память преподобного Сергия Шухтомского, жившего в конце XVI и в начале XVII веков.
В этот день обладатели имени Сергей отмечают свой День ангела. К празднику OBOZREVATEL публикует лучшие поздравления с именинами в стихах и прозе, смс, картинки и видео.
С Днем ангела Сергея
С Днем ангела Сергея: смс, стихи и проза
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Сергія,
Прийми привітання!
***
Именины Сергея 2020
pozdravok.ru
С днем ангела поздравить,
От души тебя, Сергей, спешу,
Пусть он всегда тебя направит,
На правильную тропу.
ускай от бед и зла оградит,
Пусть от несчастья и неудач защитит,
Пусть будет оберегом для тебя,
Пускай благословляет на добрые дела.
***
Гифка ко Дню ангела Сергея
otkritkiok.ru
Сергій, бажаю щастя море,
Нехай не буде в житті горя,
Нехай супроводжує успіх,
Щоб був ти, друже, щасливіший за всіх!
***
День ангела Сергея
pozdravok.ru
Сергій, вітаю! Нехай задумане вдається, а загадане – збувається. Нехай невдачі тримаються від тебе так далеко, як це тільки можливо, а радості весь час будуть на відстані витягнутої руки!
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Сергію, вітаю тебе з іменинами! Пам'ятай, що ти не сивий, а брутальний. У тебе не пивний живіт, а накопичені досвід і знання, які не влізли в голову. І сипатися з тебе буде не пісок, а порох, який ще є у твоїх порохівницях. Шукай у всьому позитивні сторони!
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Именины Сергея
ulyublena.com
Сергей, я тебя поздравляю и желаю в этот день только хороших примет и добрых гороскопов, только веселых и насыщенных дней, только интересных и больших событий, только хороших и выгодных идей, только удачных и счастливых мгновений жизни! Будь успешным и счастливым!
Картинки ко Дню ангела Сергея
Картинки с Днем ангела Сергея
facedobra.com
Прикольные поздравления с именинами Сергея
otkritkiok.ru
Анимационные поздравления с Днем ангела Сергея
pozdravok.ru
Пожелания в День ангела Сергея
otkritkiok.ru
СМС ко Дню ангела Сергея
otkritkiok.ru
Именины Сергея 2020: видео с поздравлениями
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По материалам: pozdravik.ru, maximum.fm.
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