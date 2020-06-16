С Днем ангела Полины: красивые поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, видео

Во вторник, 16 июня, православная церковь чтит память мученицы Павлы-девы, жившей в 3-м веке и посвятившей себя служению страдавшим за веру. Святая была брошена в печь, но она осталась невредимой, тогда ее отослали в Византию, где убили мечом.

В этот день обладательницы имени Полина, крещенные под именем Павла, отмечают свои именины. Ко Дню ангела Полины OBOZREVATEL предлагает лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе, смс, видео и картинки.

С Днем ангела Полины ridna.com.ua

День ангела Полины: смс, поздравления в стихах и прозе

Поля, Полюшка, Полина,

Сладкий праздник – именины,

Добродушный и веселый.

Я тебе желаю, Поля,

Быть такой, как этот праздник:

Вдохновенной и прекрасной.

Именины пусть, как в детстве,

Открывают сказке сердце.

***

День ангела Полины otkritkiok.ru

Мила, чарівна і чудова Поленько, вітаю від щирого серця тебе з твоїм святом. Бажаю крапельок радості та сніжинок щастя, листопада надій і сонячних променів успіху. Будь у всьому чарівною і шалено коханою.

***

Кто знаком с Полиною —

Ею восторгается...

Поля, с именинами!

Пусть мечты сбываются!

Пусть теплом и радостью

Сердце согревается.

Пусть цветною радугой

Жизнь переливается!

***

Именины Полины 2020 otkritkiok.ru

Поліно, вітаю тебе зі святом! Бажаю, щоб кожен день тебе відвідували натхнення і муза. Нехай твоє життя буде розфарбованим яскравими фарбами. Міцного здоров'я, гарних вражень, подорожей і щасливої усмішки!

***

Поленька, красавица, от чистого сердца поздравляю тебя. Желаю невероятных успехов в жизни и сладостных мечтаний, красоты души и тела, искренней любви и неземного счастья, чудесного настроения и верной удачи на твоем пути.

Картинки ко Дню ангела Полины

Открытка с Днем ангела Полины otkritkiok.ru

Анимационные поздравления с Днем ангела Полины otkritkiok.ru

Картинки с Днем ангела Полины otkritkiok.ru

Поздравления в именины Полины otkritkiok.ru

Именины Полины: видео

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.