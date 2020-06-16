С Днем ангела Полины: красивые поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, видео
Во вторник, 16 июня, православная церковь чтит память мученицы Павлы-девы, жившей в 3-м веке и посвятившей себя служению страдавшим за веру. Святая была брошена в печь, но она осталась невредимой, тогда ее отослали в Византию, где убили мечом.
В этот день обладательницы имени Полина, крещенные под именем Павла, отмечают свои именины. Ко Дню ангела Полины OBOZREVATEL предлагает лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе, смс, видео и картинки.
День ангела Полины: смс, поздравления в стихах и прозе
Поля, Полюшка, Полина,
Сладкий праздник – именины,
Добродушный и веселый.
Я тебе желаю, Поля,
Быть такой, как этот праздник:
Вдохновенной и прекрасной.
Именины пусть, как в детстве,
Открывают сказке сердце.
***
Мила, чарівна і чудова Поленько, вітаю від щирого серця тебе з твоїм святом. Бажаю крапельок радості та сніжинок щастя, листопада надій і сонячних променів успіху. Будь у всьому чарівною і шалено коханою.
***
Кто знаком с Полиною —
Ею восторгается...
Поля, с именинами!
Пусть мечты сбываются!
Пусть теплом и радостью
Сердце согревается.
Пусть цветною радугой
Жизнь переливается!
***
Поліно, вітаю тебе зі святом! Бажаю, щоб кожен день тебе відвідували натхнення і муза. Нехай твоє життя буде розфарбованим яскравими фарбами. Міцного здоров'я, гарних вражень, подорожей і щасливої усмішки!
***
Поленька, красавица, от чистого сердца поздравляю тебя. Желаю невероятных успехов в жизни и сладостных мечтаний, красоты души и тела, искренней любви и неземного счастья, чудесного настроения и верной удачи на твоем пути.
Картинки ко Дню ангела Полины
Именины Полины: видео
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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.