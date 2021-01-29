С днем ангела Петра: поздравления, картинки и открытки

В пятницу, 29 января, обладатели имени Петр отмечают свой день ангела. Так, православные верующие в Украине в эту дату празднуют поклонение честным веригам апостола Петра – цепям, которыми был скован ученик Иисуса Христа во время арестов.

В именины Петра OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и прозе, картинки, открытки и видео с пожеланиями.

Стихи, проза и смс в день ангела Петра

Петра поздравить мы хотим

С днем христианских именин.

Петр – переводится "скала".

Чтоб личность каменной была,

Чтоб во главе всех славных дел

Петр встал и в жизни преуспел!

Наш Петр – не царь, не Петр Первый,

Но он идет дорогой верной,

Своих достигнет он высот,

Когда его срок подойдет.

С днем именинным поздравляя,

Петру удач во всем желая,

Мы верим : Петр не подведет

И удивит еще народ!

***

Вітаю тебе, Петре!

Нехай душа завжди співає,

Нехай натхнення зростає,

Щасливим буде увесь рік!

Бажаю радості, кохання!

Красиво, весело живи,

Шукай можливості та шанси,

Та від життя лови аванси!

***

Поздравляю тебя, Петр,

И больших побед желаю,

Весел будь всегда и бодр,

Целей важных достигая.

И удачу, как подругу,

По всем жизненным дорогам

Ты всегда веди за руку,

Помогала чтоб во многом!

***

З іменинами тебе, Петре, вітаю,

Довгого й щасливого життя бажаю,

Нехай буде прихильною до тебе доля,

Нехай день сьогоднішній буде краще, ніж учора.

Нехай добрий ангел тебе від бід оберігає,

Нехай негоди повз пролітають,

Нехай всі бажання реальністю стануть,

Всіх благ тобі, достатку і тепла.

***

С днем ангела, дорогой Петр, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать непобедимого здоровья и оптимизма, уверенности в своих силах и активной деятельности, великолепных успехов и невероятного счастья в жизни.

***

Дорогий Петрику, вітаю тебе від щирого серця з днем ангела. Бажаю мати високу гордість і честь, бути мужнім чоловіком, робити добрі вчинки і домагатися високих успіхів у житті, прагнути до свого щастя і бути коханим.

***

От души поздравляю тебя с днем ангела, дорогой Петр. В именины желаю тебе несказанного везения, прекрасных возможностей саморазвития и блестящих шансов на удачу, верной любви и истинного счастья, нереальных успехов и стабильного благосостояния.

***

Вітаю з днем ангела, Петро! Бажаю завжди вірного шляху, надійних друзів і товаришів, легкості і надійності. Нехай завжди буде впевненість у завтрашньому дні, міцне кохання в серці та в родині. Достатку, удачі й різноманітності перспектив!

Картинки и открытки в именины Петра

С днем ангела Петра postila.ru

Открытка в день ангела Петра amazingukraine.pro

Пожелания в день ангела maximum.fm

Картинка в день ангела Петра facedobra.com

Видео ко дню ангела Петра

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По материалам: pozdravok.ru.