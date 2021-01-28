С днем ангела Павла: поздравления, картинки и открытки

В четверг, 28 января, обладатели имени Павел отмечают свой день ангела. Так, православные верующие в Украине в эту дату чтят память преподобного Павла Фивейского, первого христианского монаха-отшельника.

К именинам Павла OBOZREVATEL собрал поздравления и пожелания в стихах и прозе, картинки, открытки и видео.

Стихи, проза и смс в день ангела Павла

Поздравляю тебя, Паша,

Пусть сбудутся мечты твои

И льется счастье полной чашей,

Желаю искренней любви,

Здоровья много и удачи,

Только цветного настроения,

Чтоб становился ты богаче,

В карьере ждут пусть продвижения!

***

З днем ангела, Павле!

У справах – успіхів і перемог,

Всіх благ і гарного здоров'я,

Щоб у житті все було the best –

Живи ненудно і драйвово.

***

Я желаю тебе, Павел,

Никогда чтоб не лукавил,

Честен был всегда и всюду,

Пускай праздник дарит чудо!

Наполняет дом везеньем

И улыбками друзей,

Несет радость, вдохновенье,

Тюк эмоций и идей!

***

Павле, вітаємо!

І бажаємо ми,

Щоб з фортуною разом

У дружбі були ви.

Щоб успіх у навчанні

Надалі допоміг

Життєвий шлях обрати

Із безлічі доріг.

***

У твій день ангела, Павле, бажаємо тобі щастя, миру, світла і любові! Завжди залишайся найкращим і позитивним, нехай твої бажання збуваються, а страхи ніколи не втілюються. Усього прекрасного, нехай кожен твій день буде сонячним.

***

С днем ангела, Павел! Будь здоров, полон сил и энергии! Пускай рядом всегда будут родные и близкие люди, которые поддержат и помогут тебе во всех начинаниях! Живи счастливо и получай от жизни только радость!

***

З днем ангела, Павло! Бажаю великих життєвих перемог і постійної удачі, подарунків долі та справджених надій. Будь найкращим, успішним, продуктивно працюй і потіш нас своїми новими ідеями. Ніколи не здавайся, знай, що всі двері відкриті перед тобою!

Картинки и открытки в именины Павла

С днем ангела Павла YouTube

Поздравление с днем ангела Павла YouTube

Открытка в день ангела tvoe.media

Картинка в день ангела Павла i2card.ot7.ru

Видео ко дню ангела Павла

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в Павлов день, который отмечается 28 января. По приметам этой даты пытаются предсказать, каким будет лето.

По материалам: pozdravok.ru.