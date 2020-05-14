С днем ангела Нины: красивые поздравления в стихах и прозе, открытки и видео
Православная церковь 14 мая почитает память мученицы Нины Кузнецовой. В этот день в 1938 году арестованная НКВД святая скончалась в советском исправительно-трудовом лагере.
Также 14 мая все, кто носит имя Нина, отмечают свои именины. Ко Дню ангела Нины OBOZREVATEL публикует лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки и видео.
День ангела Нины: поздравления в стихах и прозе
Нина, пусть все планы, цели
Станут явью без труда!
Пусть удача в каждом деле
Будет рядышком всегда!
Пусть любовь согреет душу,
Дружба радость пусть несет!
В ясный день, дожди и стужу
Счастье в сердце пусть живет!
***
Ніна, хай життя, як вишиванка
Рясніє квітами добра й любові,
У серці хай любов квітує п’янко,
І Ангел вбереже від долі злої.
Хай буде над тобою синє небо
А поряд, завжди тільки гарні люди.
Хай Ангел завжди молиться за тебе,
І доленька твоя щаслива буде!
***
Дорогая Ниночка, поздравляю тебя и от чистого сердца желаю быть ярким лучиком доброты в этом мире, не впускать в свою жизнь грусть и обиду, следовать дорогой счастья и любви. Нина, пусть на твоей улице всегда будет праздник, пусть в твоей душе звучит мелодия мечты!
***
Красуне Ніно, вітаємо тебе! Бажаємо квітучої краси, юнацького натхнення, успіхів у справах, досягнень на роботі, уваги рідних та близьких! Ти прекрасна людина й чудова жінка! Нехай всі мрії здійсняться!
С Днем ангела Нины: картинки с поздравлениями
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По материалам: facedobra.com, pozdravok.ru.