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14 мая • обновлено в 16:36
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С днем ангела Нины: красивые поздравления в стихах и прозе, открытки и видео

5.8т
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Православная церковь 14 мая почитает память мученицы Нины Кузнецовой. В этот день в 1938 году арестованная НКВД святая скончалась в советском исправительно-трудовом лагере.

Также 14 мая все, кто носит имя Нина, отмечают свои именины. Ко Дню ангела Нины OBOZREVATEL публикует лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки и видео.

День ангела Нины 2020: поздравления с праздником

День ангела Нины 2020: поздравления с праздником

День ангела Нины: поздравления в стихах и прозе

Нина, пусть все планы, цели

Станут явью без труда!

Пусть удача в каждом деле

Будет рядышком всегда!

Пусть любовь согреет душу,

Дружба радость пусть несет!

В ясный день, дожди и стужу

Счастье в сердце пусть живет!

***

Картинки и смс в именины Нины

Картинки и смс в именины Нины

otkritkiok.ru

Ніна, хай життя, як вишиванка

Рясніє квітами добра й любові,

У серці хай любов квітує п’янко,

І Ангел вбереже від долі злої.

Хай буде над тобою синє небо

А поряд, завжди тільки гарні люди.

Хай Ангел завжди молиться за тебе,

І доленька твоя щаслива буде!

***

Гифка "С Днем ангела, Нина"

Гифка "С Днем ангела, Нина"

otkritkiok.ru

Дорогая Ниночка, поздравляю тебя и от чистого сердца желаю быть ярким лучиком доброты в этом мире, не впускать в свою жизнь грусть и обиду, следовать дорогой счастья и любви. Нина, пусть на твоей улице всегда будет праздник, пусть в твоей душе звучит мелодия мечты!

***

Красуне Ніно, вітаємо тебе! Бажаємо квітучої краси, юнацького натхнення, успіхів у справах, досягнень на роботі, уваги рідних та близьких! Ти прекрасна людина й чудова жінка! Нехай всі мрії здійсняться!

Поздравления с Днем ангела Нины

Поздравления с Днем ангела Нины

otkritkiok.ru

С Днем ангела Нины: картинки с поздравлениями

День ангела Нины

День ангела Нины

Поздравление с именинами Нины

Поздравление с именинами Нины

otkritkiok.ru

Пожелания в День ангела Нины

Пожелания в День ангела Нины

Анимационные поздравления с Днем ангела Нины

Анимационные поздравления с Днем ангела Нины

otkritkiok.ru

СМС к именинам Нины

СМС к именинам Нины

otkritkiok.ru

Именины Нины: видео

Ранее OBOZREVATEL назвал самые успешные фильмы 21 века: смотрите список.

По материалам: facedobra.com, pozdravok.ru.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
видео традиции церковь религия праздник
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