С Днем ангела Никиты: поздравления, картинки и открытки к празднику
В субботу, 13 февраля, обладатели имени Никита отмечают свой день ангела. Так, православная церковь в Украине в эту дату почитает память святителя Никиты Печерского, жившего в 10-11 веках.
К празднику OBOZREVATEL публикует яркие поздравления с днем ангела Никиты в стихах и прозе, картинки, открытки и видео.
Стихи, смс и проза в день ангела Никиты
Никита – значит "победитель",
Так достигай высот во всем.
А добрый ангел твой хранитель
Пусть бережет всегда твой дом.
***
Від щирого серця тобі, Микито,
Всіх благ хочу я побажати!
До тебе удача, як магнітом,
Завжди нехай буде приставати!
Бажаю частіше посміхатися,
На позитиві жити завжди!
Бажаю цілей домагатися
Легко, без жодних зусиль!
***
Никита, от сердца, тебя поздравляю,
Удачи огромной, тебе я желаю,
Пусть исполняются, все твои желания,
Стремительно, мгновенно, без ожидания,
Пусть будут друзья, с тобой рядом повсюду,
Счастливыми дни твои, пускай будут!
***
Желаю тебе я свершений блестящих,
Сюрпризов приятных и добрых вестей,
Друзей – только искренних и настоящих,
Жилось чтобы радостней и веселей!
***
Микито, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті було якомога більше сонячних моментів! Безхмарного неба над головою, приємних сюрпризів та цікавих занять! Нехай кожен день приносить радість і задоволення! Щастя тобі, здоров'я і звершення всіх запланованих справ!
***
Никита, с днем ангела! Пусть удача поможет во всех твоих важных делах, забота близких окутывает с ног до головы, а все проблемы обходят тебя стороной! Всего самого лучшего.
***
Вітаю, Микито. Твоє ім'я означає "захисник". Тому бажаю завжди залишатися сміливим захисником свого серця, свого життя, своїх близьких. Наполегливості в кожній боротьбі за свою мрію, сил у кожній розпочатій діяльності, удачі на кожному обраному шляху. Будь щасливою людиною і процвітаючим чоловіком.
Картинки и открытки ко дню ангела Никиты
Видео ко дню ангела Никиты
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в День святого Никиты и как он отмечается. 13 февраля православная церковь в Украине чтит память мучеников Кира и Иоанна и святителя Никиты Печерского.
По материалам: pozdravok.ru.