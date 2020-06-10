С Днем ангела Никиты: красивые картинки, смс, поздравления в стихах и прозе

В среду, 10 июня, церковь почитает память преподобного Никиты Халкидонского, жившего в 8-9 столетиях. В этот день обладатели имени Никита отмечают свой День ангела.

К празднику OBOZREVATEL предлагает оригинальные поздравления с именинами в стихах и прозе, смс, картинки и видео.

С Днем ангела Никиты

День ангела Никиты 2020: смс, поздравления в стихах и прозе

Никита значит "победитель",

Так достигай высот во всем.

А добрый ангел твой хранитель

Пусть бережет уютный дом.

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День ангела Никиты 2020 otkritkiok.ru

Микито, вітаю тебе! Бажаю, щоб у твоєму житті було якомога більше сонячних моментів! Безхмарного неба над головою, приємних сюрпризів та цікавих занять! Нехай кожен день приносить радість та задоволення! Щастя тобі, здоров'я і звершення всіх запланованих справ!

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Открытки с Днем ангела Никиты otkritkiok.ru

Микита, милий хлопчик!

Хвилюючись і люблячи,

Сьогодні вітаємо

З днем Ангела тебе!

Будь стійким і будь сміливим!

Хоч життя складне часом.

Але в щастя, і в печалі –

Крила два над тобою!

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Поздравления с Днем ангела krapka.rv.ua

Никита, с праздником тебя от сердца поздравляем,

Быть победителем во всем от всей души желаем!

Победа в имени твоем, а что же это значит?

А это значит, что в судьбе не миновать удачи!

Так пусть тебе всегда везет, в любви, делах, карьере,

Везде тебя победа ждет, без всякого сомненья!

С Днем ангела Никиты: картинки

Стихи в День ангела Никиты krapka.rv.ua

Картинки ко Дню ангела Никиты proexpress.com.ua

Гифка в День ангела Никиты otkritkiok.ru

Прикольные поздравления в именины Никиты otkritkiok.ru

Анимационные поздравления с Днем ангела Никиты otkritkiok.ru

Картинки с Днем ангела otkritkiok.ru

Пожелания в День ангела Никиты otkritkiok.ru

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По материалам: pozdravok.ru, oberig.es.