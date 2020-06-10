С Днем ангела Никиты: красивые картинки, смс, поздравления в стихах и прозе
В среду, 10 июня, церковь почитает память преподобного Никиты Халкидонского, жившего в 8-9 столетиях. В этот день обладатели имени Никита отмечают свой День ангела.
К празднику OBOZREVATEL предлагает оригинальные поздравления с именинами в стихах и прозе, смс, картинки и видео.
День ангела Никиты 2020: смс, поздравления в стихах и прозе
Никита значит "победитель",
Так достигай высот во всем.
А добрый ангел твой хранитель
Пусть бережет уютный дом.
***
Микито, вітаю тебе! Бажаю, щоб у твоєму житті було якомога більше сонячних моментів! Безхмарного неба над головою, приємних сюрпризів та цікавих занять! Нехай кожен день приносить радість та задоволення! Щастя тобі, здоров'я і звершення всіх запланованих справ!
***
Микита, милий хлопчик!
Хвилюючись і люблячи,
Сьогодні вітаємо
З днем Ангела тебе!
Будь стійким і будь сміливим!
Хоч життя складне часом.
Але в щастя, і в печалі –
Крила два над тобою!
***
Никита, с праздником тебя от сердца поздравляем,
Быть победителем во всем от всей души желаем!
Победа в имени твоем, а что же это значит?
А это значит, что в судьбе не миновать удачи!
Так пусть тебе всегда везет, в любви, делах, карьере,
Везде тебя победа ждет, без всякого сомненья!
С Днем ангела Никиты: картинки
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По материалам: pozdravok.ru, oberig.es.