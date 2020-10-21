С днем ангела Надежды: лучшие поздравления, смс, видео и картинки
Обладательницы имени Надежда в среду, 21 октября, отмечают свой день ангела. Так, православная церковь в этот день почитает память их покровительницы – новомученицы Надежды Ажгеревич, которая в 1937 году была расстреляна по распоряжению НКВД.
К именинам Надежды OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.
С днем ангела Надежды: смс, стихи и проза
Вітаю з іменинами Надії,
Бажаю, хай здійсняться твої мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай у житті все, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!
***
Какая сила, Надя, в имени твоем,
Лишь произносишь, грусть бесследно исчезает,
С днем именин тебя, с прекрасным днем,
С днем ангела тебя, Надюша, поздравляю.
Так встреть его, с друзьями отмечай,
Ведь раз в году всего лишь он, как день рожденья,
Он очень важен в жизни, так и знай,
И в праздник свой прими цветы и поздравления.
***
З іменинами, Надіє!
Будь веселою, доброю, ніжною
Радісною, завжди красивою
І вдалою, і щасливою!
***
Дорогая Наденька,
С праздником тебя!
Будь всегда красивая,
Как цветок, нежна.
Будь счастливой, радостной,
Словно день, светла.
И слегка загадочна,
И всегда мила.
***
Свят у світі є багато.
Лиш у Надії нині свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання і дружній сміх –
Усе – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел із неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник у тебе є,
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого –
І кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом із ним!
***
Любимая Надюшка,
С днем Ангела тебя!
Ты знай, что друг без дружки
Нам не прожить и дня!
Любимая Надюшка!
Всегда счастливой будь!
И лучшую подружку
По жизни не забудь!
***
Мила Надійка! Бажаю, щоб чарівна енергетика твого імені завжди наділяла тебе оптимізмом, і величезною любов'ю до життя. Нехай кожен твій день буде в світлих і оптимістичних тонах. Величезного щастя, запаморочливого успіху і взаємного кохання. Нехай твої надії ніколи не змушують на себе чекати і завжди виправдовуються.
***
Поздравляю тебя, Наденька. Пусть повсюду за тобой следуют надежда, радость и любовь. Я желаю тебе здоровья, улыбок и мира, а также достатка, вдохновения и крепких-крепких сил. Будь всегда неотразима, не подпускай к себе ненастья и тревоги. Желаю тебе, Надюша, большой удачи и грядущих счастливых перемен.
***
Надія, вітаю! Нехай у житті твоє ім'я буде говорити само за себе, щоб на всі випадки в твоїй долі завжди залишалася надія, завжди було чим пишатися і що хотіти. Нехай мрії збуваються, а настрій завжди тримає тебе за руку.
***
Милая Надежда, ты как свет для всех тебя окружающих. Желаю тебе всегда быть такой искрометно счастливой и бесконечно оптимистичной. Пусть в жизни всегда будет много позитива и не будет места негативу. Благодаря тебе этот мир становится добрее, сохрани в себе свои самые лучшие качества.
Картинки и открытки ко дню ангела Надежды
Именины Надежды: видео
Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября также отмечается день ангела Дмитрия.
По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.