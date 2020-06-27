С Днем ангела Михаила: поздравления в стихах и прозе, картинки и видео
29 июня православная церковь почитает память священномученика Михаила Макарова.
В понедельник, 29 июня, православная церковь почитает память священномученика Михаила Макарова. При жизни святой был священником; в 1918 году он был расстрелян большевиками.
В этот день обладатели имени Михаил отмечают свой День ангела. OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления с именинами Михаила в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
Именины Михаила: смс, стихи и проза
Хай Михайлу життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчував
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров'я і довгого віку.
***
Именины отмечать всегда должны мы,
В этот день ангел спускается с небес,
Дарит нам здоровье, счастье, силы,
Много волшебства и чудес.
Михаил, поздравления прими,
В радости, любви живи,
Пускай удача рядышком шагает,
Пускай друзья надежные окружают.
***
В іменини Михайлу побажаю
Щастя і тепла, земного раю.
Благодать хай спуститься з небес
І сповнить життя великих чудес!
Нехай твої збуваються бажання,
У людей завжди мати визнання!
Смутку ніколи тобі не знати,
І все, що хочеш, досягати!
***
С Днем ангела Михаила pozdravok.ru
С именинами тебя поздравляем,
Счастья, радости, Михаил, желаем,
Пусть жизнь течет, как полная река,
Пускай везет тебе во всем всегда.
Здоровья крепкого тебе, удачи,
Радости и настроения прекрасного в придачу,
Жизни долгой – долгой и счастливой,
Судьбы удивительной, красивой.
***
Вітаю тебе, дорогий Михайле, з Днем твого ангела! Бажаю тобі нескінченного оптимізму й успіху, прекрасного самопочуття і міцного здоров'я, чудових друзів, бадьорості та вірного кохання в житті.
***
Поздравляю тебя, Миша. Пусть неведомая сила всегда ведет тебя по верному пути, пусть крепким и уверенным остается твой внутренний стержень. Миша, желаю успешных творческих поисков и результативной работы в любом направлении.
***
Чудовий хлопець – Михайло, приймай скоріше вітання. Нехай фрагменти твого життя складаються в одну яскраву, барвисту, веселу мозаїку. Бажаю бадьорості та сил, здоров'я, кохання, успіху й достатку.
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Открытка в День ангела Михаила maximum.fm
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Поздравления с Днем ангела Михаила maximum.fm
День ангела Михаила: видео
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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.