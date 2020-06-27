С Днем ангела Михаила: поздравления в стихах и прозе, картинки и видео

В понедельник, 29 июня, православная церковь почитает память священномученика Михаила Макарова. При жизни святой был священником; в 1918 году он был расстрелян большевиками.

В этот день обладатели имени Михаил отмечают свой День ангела. OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления с именинами Михаила в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

Именины Михаила: смс, стихи и проза

Хай Михайлу життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчував

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров'я і довгого віку.

***

Именины отмечать всегда должны мы,

В этот день ангел спускается с небес,

Дарит нам здоровье, счастье, силы,

Много волшебства и чудес.

Михаил, поздравления прими,

В радости, любви живи,

Пускай удача рядышком шагает,

Пускай друзья надежные окружают.

***

В іменини Михайлу побажаю

Щастя і тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди мати визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

***

С Днем ангела Михаила pozdravok.ru

С именинами тебя поздравляем,

Счастья, радости, Михаил, желаем,

Пусть жизнь течет, как полная река,

Пускай везет тебе во всем всегда.

Здоровья крепкого тебе, удачи,

Радости и настроения прекрасного в придачу,

Жизни долгой – долгой и счастливой,

Судьбы удивительной, красивой.

***

Вітаю тебе, дорогий Михайле, з Днем твого ангела! Бажаю тобі нескінченного оптимізму й успіху, прекрасного самопочуття і міцного здоров'я, чудових друзів, бадьорості та вірного кохання в житті.

***

Поздравляю тебя, Миша. Пусть неведомая сила всегда ведет тебя по верному пути, пусть крепким и уверенным остается твой внутренний стержень. Миша, желаю успешных творческих поисков и результативной работы в любом направлении.

***

Чудовий хлопець – Михайло, приймай скоріше вітання. Нехай фрагменти твого життя складаються в одну яскраву, барвисту, веселу мозаїку. Бажаю бадьорості та сил, здоров'я, кохання, успіху й достатку.

Открытки и картинки ко Дню ангела Михаила

Открытка в День ангела Михаила maximum.fm

Картинки в именины Михаила pozdravok.ru

Поздравления с Днем ангела Михаила maximum.fm

День ангела Михаила: видео

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.