С Днем ангела Максима: красивые поздравления, смс, видео и открытки

Алина Мельник Праздники 05:55, 27.05.2020

Православная церковь 27 мая почитает память мученика Максима Азийского, которого за отказ отречься от христианской веры римляне забросали камнями в 250 году.

В этот день все, кто носит имя Максим, отмечают свой День ангела. К именинам Максима OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления с праздником, стихи, прозу, смс, видео и открытки.

С Днем ангела Максима 2020

С Днем ангела Максима: смс, стихи и проза

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Максимом буде.

***

День ангела Максима
otkritkiok.ru

С днем ангела, Максим, тебя поздравляем,

Здоровья крепкого и счастья тебе желаем,

Пусть все тревоги уйдут, позабудутся,

Пусть все мечты заветные сбудутся.

Пусть будет жизнь, как родниковая вода,

Пусть совесть будет всегда чиста,

Пусть будет долгой – долгой жизнь,

На виражах судьбы крепче держись.

***

Именины Максима 2020
otkritkiok.ru

Днів Ангелів в році є дуже багато,

Та ось День Максима сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб щоб ти в житті знайшов.

***

Картинки с Днем ангела Максима
otkritkiok.ru

Желаю тебе, Максим, чтобы жизнь дарила только приятные сюрпризы, наполнялась счастьем, радостью и успехом! Пускай твои заветные мечты и цели сбываются, ведь ты этого достоин! Люби всем сердцем и получай эту любовь вдвойне, будь хорошим другом и имей много верных друзей, твори добро и оно вернется сторицей!

***

Дорогий Максиме, я вітаю тебе і від душі бажаю жити з максимальним ентузіазмом і реалізовувати свої мрії. Кохання тобі, Максе, здоров'я, удачі, міцних сил та вірної дружби. І нехай доля завжди буде до тебе прихильною!

Именины Максима: картинки с поздравлениями

Поздравления с Днем ангела Максима
facedobra.com
Открытки ко Дню ангела Максима
pozdravok.ru
С именинами Максима
otkritkiok.ru
Анимационные поздравления с Днем ангела Максима
otkritkiok.ru
Прикольные поздравления с Днем ангела Максима
pozdravok.ru
День ангела Максима: гиф
otkritkiok.ru

Видео ко Дню ангела Максима

Ранее OBOZREVATEL публиковал фотоподборку из 10 редких птиц удивительной красоты.

По материалам: pozdravik.ru, pozdravok.ru, maximum.fm.

Комментировать
Lady Праздники

Смотрите также

Кенингсберг – яркий пример триумфа "русской культуры"

В Киеве заметно вырос рейтинг партии Порошенко – "слуги" отстают

Поезда в Украине запустят раньше объявленного срока – Криклий

Российско-оккупационные войска убили украинского воина на Донбассе

"Выкинул бы с вагона!" В Киеве пара разделась в метро и засняла свои игры. Видео 18+