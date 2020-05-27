С Днем ангела Максима: красивые поздравления, смс, видео и открытки

Православная церковь 27 мая почитает память мученика Максима Азийского, которого за отказ отречься от христианской веры римляне забросали камнями в 250 году.
В этот день все, кто носит имя Максим, отмечают свой День ангела. К именинам Максима OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления с праздником, стихи, прозу, смс, видео и открытки.
С Днем ангела Максима 2020
С Днем ангела Максима: смс, стихи и проза
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже від біди Вас повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня лиш з Максимом буде.
***
День ангела Максима
otkritkiok.ru
С днем ангела, Максим, тебя поздравляем,
Здоровья крепкого и счастья тебе желаем,
Пусть все тревоги уйдут, позабудутся,
Пусть все мечты заветные сбудутся.
Пусть будет жизнь, как родниковая вода,
Пусть совесть будет всегда чиста,
Пусть будет долгой – долгой жизнь,
На виражах судьбы крепче держись.
***
Именины Максима 2020
otkritkiok.ru
Днів Ангелів в році є дуже багато,
Та ось День Максима сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб щоб ти в житті знайшов.
***
Картинки с Днем ангела Максима
otkritkiok.ru
Желаю тебе, Максим, чтобы жизнь дарила только приятные сюрпризы, наполнялась счастьем, радостью и успехом! Пускай твои заветные мечты и цели сбываются, ведь ты этого достоин! Люби всем сердцем и получай эту любовь вдвойне, будь хорошим другом и имей много верных друзей, твори добро и оно вернется сторицей!
***
Дорогий Максиме, я вітаю тебе і від душі бажаю жити з максимальним ентузіазмом і реалізовувати свої мрії. Кохання тобі, Максе, здоров'я, удачі, міцних сил та вірної дружби. І нехай доля завжди буде до тебе прихильною!
Именины Максима: картинки с поздравлениями
Поздравления с Днем ангела Максима
facedobra.com
Открытки ко Дню ангела Максима
pozdravok.ru
С именинами Максима
otkritkiok.ru
Анимационные поздравления с Днем ангела Максима
otkritkiok.ru
Прикольные поздравления с Днем ангела Максима
pozdravok.ru
День ангела Максима: гиф
otkritkiok.ru
Видео ко Дню ангела Максима
Ранее OBOZREVATEL публиковал фотоподборку из 10 редких птиц удивительной красоты.
По материалам: pozdravik.ru, pozdravok.ru, maximum.fm.
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