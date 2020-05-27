С Днем ангела Максима: красивые поздравления, смс, видео и открытки

Православная церковь 27 мая почитает память мученика Максима Азийского, которого за отказ отречься от христианской веры римляне забросали камнями в 250 году.

В этот день все, кто носит имя Максим, отмечают свой День ангела. К именинам Максима OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления с праздником, стихи, прозу, смс, видео и открытки.

С Днем ангела Максима 2020

С Днем ангела Максима: смс, стихи и проза

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Максимом буде.

***

День ангела Максима otkritkiok.ru

С днем ангела, Максим, тебя поздравляем,

Здоровья крепкого и счастья тебе желаем,

Пусть все тревоги уйдут, позабудутся,

Пусть все мечты заветные сбудутся.

Пусть будет жизнь, как родниковая вода,

Пусть совесть будет всегда чиста,

Пусть будет долгой – долгой жизнь,

На виражах судьбы крепче держись.

***

Именины Максима 2020 otkritkiok.ru

Днів Ангелів в році є дуже багато,

Та ось День Максима сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб щоб ти в житті знайшов.

***

Картинки с Днем ангела Максима otkritkiok.ru

Желаю тебе, Максим, чтобы жизнь дарила только приятные сюрпризы, наполнялась счастьем, радостью и успехом! Пускай твои заветные мечты и цели сбываются, ведь ты этого достоин! Люби всем сердцем и получай эту любовь вдвойне, будь хорошим другом и имей много верных друзей, твори добро и оно вернется сторицей!

***

Дорогий Максиме, я вітаю тебе і від душі бажаю жити з максимальним ентузіазмом і реалізовувати свої мрії. Кохання тобі, Максе, здоров'я, удачі, міцних сил та вірної дружби. І нехай доля завжди буде до тебе прихильною!

Именины Максима: картинки с поздравлениями

Поздравления с Днем ангела Максима facedobra.com

Открытки ко Дню ангела Максима pozdravok.ru

С именинами Максима otkritkiok.ru

Анимационные поздравления с Днем ангела Максима otkritkiok.ru

Прикольные поздравления с Днем ангела Максима pozdravok.ru

День ангела Максима: гиф otkritkiok.ru

Видео ко Дню ангела Максима

Ранее OBOZREVATEL публиковал фотоподборку из 10 редких птиц удивительной красоты.

По материалам: pozdravik.ru, pozdravok.ru, maximum.fm.

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