С днем ангела Людмилы: красивые поздравления, видео и картинки

Во вторник, 29 сентября, православные почитают память святой мученицы Людмилы, княгини Чешской, жены князя Боривоя I. Около 871 года она была крещена одним из создателей славянской азбуки – Мефодием Солунским. В 921 году святая была задушена языческой знатью.

В этот день обладательницы имени Людмила отмечают свой день ангела. К именинам их святой покровительницы OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, стихи, открытки, картинки и видео.

День ангела Людмилы: смс, стихи и проза

Тебя, Людмила, поздравляем.

Сегодня мы тебе желаем

Здоровья, счастья и успеха,

Улыбок, радости и смеха.

Семейного желаем счастья,

И дом обходят пусть ненастья,

А в сердце царствует покой.

Пусть будет так всегда с тобой.

***

Ім’я твоє дивне – Людмила,

Це значить, що людям ти мила,

А щирість твоя й доброта

До тебе усіх приверта

***

Поздравляю, Людмила!

Пусть успехи придут,

Жизнь удачей обнимет,

Повезет там и тут.

Чтоб сбывались желания,

Процветание росло,

И любовь, и внимание

В дом к тебе принесло!

***

Ти, Людмило, наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

Тебе сейчас желаю, Люда,

Большого счастья и любви,

Поверь же в сказочное чудо,

Чтоб все мечты сбылись твои!

Добра желаю и достатка,

Здоровья крепкого, успеха,

А чтоб жилось легко и сладко,

Желаю радости и смеха!

***

Сьогодні свято твоє, Людмило,

І побажаю я від серця,

Щоб доля тебе любила

І відкрила до щастя дверцята!

Чарівною посмішкою

Щоб всі роки ти сяяла,

І золота диво-рибка

Твої бажання виконувала!

***

У цей прекрасний день я бажаю тобі, Людочко, всіх благ і море позитивних подій! Нехай посмішка якомога частіше сяє на твоєму гарному личку! Я від щирого серця бажаю тобі тільки величезного щастя, здійснення всіх бажань і удачі у всіх починаннях!

***

Поздравляю тебя, милая Людмила. Желаю всегда улыбаться, верить только в хорошее, стремиться к успеху, оставлять обиды позади, гордо и красиво идти только вперед — вперед к своим надеждам и мечтам. Будь счастлива, Людмила, желанна и любима!

***

Дорога Людмило, я вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю тобі багато-багато щастя, любові, здоров'я, тепла, посмішок. Хочу, щоб ти залишалася все такою ж позитивною і радісною. Нехай тебе оточують лише дорогі та кохані люди, нехай всі нещастя і знегоди обходять тебе стороною. Всіх благ і море позитивних подій! Нехай посмішка якомога частіше сяє на твоєму гарному личку! Я від щирого серця бажаю тобі здійснення всіх бажань і удачі у всіх починаннях!

***

Дорогая и любимая Людмила, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе много-много счастья, любви, здоровья, тепла, улыбок. Хочу, чтобы ты оставалась все такой же позитивной и радостной. Пусть тебя окружают лишь дорогие и любимые люди, пусть все несчастья и невзгоды обходят тебя стороной.

Картинки и открытки ко Дню ангела Людмилы

С Днем ангела Людмилы prosvita.net.ua

Пожелания в День ангела Людмилы bonnycards.ru

Открытка ко Дню ангела Людмилы Pinterest

Картинка ко Дню ангела Людмилы Pinterest

Именины Людмилы: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 сентября верующие почитают память Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: традиции и поздравления с праздником.

По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.