С днем ангела Людмилы: красивые поздравления, видео и картинки

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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29 сентябр обладательницы имени Людмила отмечают свой день ангела

Во вторник, 29 сентября, православные почитают память святой мученицы Людмилы, княгини Чешской, жены князя Боривоя I. Около 871 года она была крещена одним из создателей славянской азбуки – Мефодием Солунским. В 921 году святая была задушена языческой знатью.

В этот день обладательницы имени Людмила отмечают свой день ангела. К именинам их святой покровительницы OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, стихи, открытки, картинки и видео.

День ангела Людмилы: смс, стихи и проза

Тебя, Людмила, поздравляем.

Сегодня мы тебе желаем

Здоровья, счастья и успеха,

Улыбок, радости и смеха.

Семейного желаем счастья,

И дом обходят пусть ненастья,

А в сердце царствует покой.

Пусть будет так всегда с тобой.

***

Ім’я твоє дивне – Людмила,

Це значить, що людям ти мила,

А щирість твоя й доброта

До тебе усіх приверта

***

Поздравляю, Людмила!

Пусть успехи придут,

Жизнь удачей обнимет,

Повезет там и тут.

Чтоб сбывались желания,

Процветание росло,

И любовь, и внимание

В дом к тебе принесло!

***

Ти, Людмило, наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

Тебе сейчас желаю, Люда,

Большого счастья и любви,

Поверь же в сказочное чудо,

Чтоб все мечты сбылись твои!

Добра желаю и достатка,

Здоровья крепкого, успеха,

А чтоб жилось легко и сладко,

Желаю радости и смеха!

***

Сьогодні свято твоє, Людмило,

І побажаю я від серця,

Щоб доля тебе любила

І відкрила до щастя дверцята!

Чарівною посмішкою

Щоб всі роки ти сяяла,

І золота диво-рибка

Твої бажання виконувала!

***

У цей прекрасний день я бажаю тобі, Людочко, всіх благ і море позитивних подій! Нехай посмішка якомога частіше сяє на твоєму гарному личку! Я від щирого серця бажаю тобі тільки величезного щастя, здійснення всіх бажань і удачі у всіх починаннях!

***

Поздравляю тебя, милая Людмила. Желаю всегда улыбаться, верить только в хорошее, стремиться к успеху, оставлять обиды позади, гордо и красиво идти только вперед — вперед к своим надеждам и мечтам. Будь счастлива, Людмила, желанна и любима!

***

Дорога Людмило, я вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю тобі багато-багато щастя, любові, здоров'я, тепла, посмішок. Хочу, щоб ти залишалася все такою ж позитивною і радісною. Нехай тебе оточують лише дорогі та кохані люди, нехай всі нещастя і знегоди обходять тебе стороною. Всіх благ і море позитивних подій! Нехай посмішка якомога частіше сяє на твоєму гарному личку! Я від щирого серця бажаю тобі здійснення всіх бажань і удачі у всіх починаннях!

***

Дорогая и любимая Людмила, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе много-много счастья, любви, здоровья, тепла, улыбок. Хочу, чтобы ты оставалась все такой же позитивной и радостной. Пусть тебя окружают лишь дорогие и любимые люди, пусть все несчастья и невзгоды обходят тебя стороной.

Картинки и открытки ко Дню ангела Людмилы

С Днем ангела Людмилы
Пожелания в День ангела Людмилы
Открытка ко Дню ангела Людмилы
Картинка ко Дню ангела Людмилы

Именины Людмилы: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 сентября верующие почитают память Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: традиции и поздравления с праздником.

По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.

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