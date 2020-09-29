С днем ангела Людмилы: красивые поздравления, видео и картинки
Во вторник, 29 сентября, православные почитают память святой мученицы Людмилы, княгини Чешской, жены князя Боривоя I. Около 871 года она была крещена одним из создателей славянской азбуки – Мефодием Солунским. В 921 году святая была задушена языческой знатью.
В этот день обладательницы имени Людмила отмечают свой день ангела. К именинам их святой покровительницы OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, стихи, открытки, картинки и видео.
День ангела Людмилы: смс, стихи и проза
Тебя, Людмила, поздравляем.
Сегодня мы тебе желаем
Здоровья, счастья и успеха,
Улыбок, радости и смеха.
Семейного желаем счастья,
И дом обходят пусть ненастья,
А в сердце царствует покой.
Пусть будет так всегда с тобой.
***
Ім’я твоє дивне – Людмила,
Це значить, що людям ти мила,
А щирість твоя й доброта
До тебе усіх приверта
***
Поздравляю, Людмила!
Пусть успехи придут,
Жизнь удачей обнимет,
Повезет там и тут.
Чтоб сбывались желания,
Процветание росло,
И любовь, и внимание
В дом к тебе принесло!
***
Ти, Людмило, наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
***
Тебе сейчас желаю, Люда,
Большого счастья и любви,
Поверь же в сказочное чудо,
Чтоб все мечты сбылись твои!
Добра желаю и достатка,
Здоровья крепкого, успеха,
А чтоб жилось легко и сладко,
Желаю радости и смеха!
***
Сьогодні свято твоє, Людмило,
І побажаю я від серця,
Щоб доля тебе любила
І відкрила до щастя дверцята!
Чарівною посмішкою
Щоб всі роки ти сяяла,
І золота диво-рибка
Твої бажання виконувала!
***
У цей прекрасний день я бажаю тобі, Людочко, всіх благ і море позитивних подій! Нехай посмішка якомога частіше сяє на твоєму гарному личку! Я від щирого серця бажаю тобі тільки величезного щастя, здійснення всіх бажань і удачі у всіх починаннях!
***
Поздравляю тебя, милая Людмила. Желаю всегда улыбаться, верить только в хорошее, стремиться к успеху, оставлять обиды позади, гордо и красиво идти только вперед — вперед к своим надеждам и мечтам. Будь счастлива, Людмила, желанна и любима!
***
Дорога Людмило, я вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю тобі багато-багато щастя, любові, здоров'я, тепла, посмішок. Хочу, щоб ти залишалася все такою ж позитивною і радісною. Нехай тебе оточують лише дорогі та кохані люди, нехай всі нещастя і знегоди обходять тебе стороною. Всіх благ і море позитивних подій! Нехай посмішка якомога частіше сяє на твоєму гарному личку! Я від щирого серця бажаю тобі здійснення всіх бажань і удачі у всіх починаннях!
***
Дорогая и любимая Людмила, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе много-много счастья, любви, здоровья, тепла, улыбок. Хочу, чтобы ты оставалась все такой же позитивной и радостной. Пусть тебя окружают лишь дорогие и любимые люди, пусть все несчастья и невзгоды обходят тебя стороной.
Картинки и открытки ко Дню ангела Людмилы
Именины Людмилы: видео
Как сообщал OBOZREVATEL, 30 сентября верующие почитают память Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: традиции и поздравления с праздником.
По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.