С Днем ангела Лилии: красивые поздравления в стихах и прозе, смс, картинки и видео

В пятницу, 19 июня, православная церковь почитает память преподобномученицы Сусанны Салернской. Эта святая пострадала во время гонений Диоклетиана вместе с мученицами Архелаей и Феклой – все они были обезглавлены.

Еврейское имя Сосанна, или Сусанна, переводится как "белая лилия". Так, в этот день обладательницы имени Лилия отмечают свой День ангела. К именинам Лилии OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления в стихах и прозе, картинки, смс и видео.

Именины Лилии: смс, поздравления в стихах и прозе

Имя прекрасное – Лилия,

Как нежный, душистый цветок,

Пусть ждет тебя доля счастливая,

Хранит от невзгод ангелок.

Пусть радость в душе не закончится

И греет тебя изнутри,

Удача в друзья к тебе просится,

Ты только ей дверь отвори!

***

С Днем ангела Лилии

Лілічко, дорога, я тебе від щирого серця вітаю! Бажаю бути прекрасною завжди і всюди, досягати всіх поставлених цілей і заповітних мрій, бажаю відмінного здоров'я і чудового настрою, успіхів і везіння.

***

Именины Лилии

От взгляда твоего

Цветы пусть распускаются,

По твоему желанию

Пусть звезды зажигаются.

Чистоту души

Пусть зло не запятнает,

Добрый ангел пусть

От бед оберегает.

Любовь пусть согревает

Тебя своим теплом,

Весь мир с тобою, Лиля,

Пусть делится добром.

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Открытка с Днем ангела Лилии

Лилия милая, поздравляю тебя от души. Желаю быть всегда прекрасной и неподражаемой, самой счастливой и желанной, невозмутимой и успешной, великолепной и веселой, жизнерадостной и доброй, интересной и мечтательной.

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Поздравления с Днем ангела Лилии

З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє

В твоїм житті, і на твоїм віку.

Хай Ангел береже і захищає,

І просить в Бога доленьку легку.

Хай будуть всі стежки твої безхмарні.

І щастя в домі, і в душі квітує,

Хай будуть друзі, тільки щирі, гарні,

І Бог твої молитви завжди чує!

Открытки и картинки в День ангела Лилии

Гифка с Днем ангела Лилии

Анимационные поздравления с Днем ангела Лилии

Картинки в День ангела Лилии

Именины Лилии: видео

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По материалам: pozdravok.ru.