С Днем ангела Лилии: красивые поздравления в стихах и прозе, смс и картинки

Во вторник, 2 июня, православные верующие чтят память преподобных Завулона и Сосанны, родителей святой равноапостольной Нины. Сосанна, или Сусанна, – имя еврейского происхождения, которое обозначает "белая лилия".

Так, в этот день обладательницы имени Лилия отмечают свои именины. К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления с Днем ангела в стихах и прозе, смс, картинки и видео.

С Днем ангела Лилии

С Днем ангела Лилии: смс, стихи и проза

От всей души желаю тебе, Лилия,

Чтоб ты, словно цветочек, расцвела!

В семье твоей пускай царит идиллия,

Желаю, чтоб ты счастливо жила!

***

Нехай під крилами своїми

Лілю ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

День ангела static.neolove.ru

Лилия, цвети, родная,

Пусть глаза твои горят!

Жизни я тебе желаю

Сладкой, будто шоколад!

Пусть тебе все удается,

Чтоб сложилось все прекрасно!

Пусть улыбка ярче солнца

Каждый день сияет ясно!

***

Поздравления с Днем ангела Лилии otkritkiok.ru

Ліля люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

***

Именины Лилии 2020 otkritkiok.ru

Лилечка, поздравляю с Днем ангела! Желаю быть прекрасной всегда и везде, достигать всех целей и заветных мечтаний, отличного тебе здоровья и чудесного настроения.

***

Лілічко, щиро тебе вітаю і бажаю кохання найчистішого, ідеального життя, легких шляхів вирішення всіх проблем, грайливого настрою, ясної погоди за вікном. Притягуй до себе удачу, немов магніт, яскраво сяй від щастя, немов зірка на небі.

Именины Лилии: картинки с поздравлениями

Картинки с Днем ангела Лилии

День ангела Лилии: поздравления facedobra.com

Открытка с Днем ангела static.neolove.ru

День ангела Лилии: картинки и СМС otkritkiok.ru

Гифка с Днем ангела Лилии otkritkiok.ru

Анимационная открытка ко Дню ангела Лилии otkritkiok.ru

Видео ко Дню ангела

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных будет в июне 2020 года.

По материалам: pozdravok.ru, fakty.com.ua.