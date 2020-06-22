С Днем ангела Кирилла: трогательные поздравления, смс и картинки
В воскресенье, 22 июня, в православии почитается память сразу двух святых по имени Кирилл: это святитель Кирилл Александрийский и преподобный Кирилл Белозерский.
В этот день мальчики, юноши и мужчины по имени Кирилл отмечают свои именины. Ко Дню ангела OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления, смс, открытки и видео.
День ангела Кирилла: стихи, проза, смс
С днем ангела, Кирюша, тебя поздравляем,
От всей души удачи желаем,
Пусть будет светлою твоя судьба,
Пускай везет во всем, всегда.
Будь здоров, никогда не болей,
Оптимистом будь, о прошлом не жалей,
Пусть сладкой будет жизнь твоя,
Пусть полной чашей будет дом всегда.
***
Кирилл, в именины твои пожелаю
Добра и здоровья, хорошей судьбы.
Пусть будет всегда все, что ты пожелаешь,
Чтобы о проблемах навеки забыть!
Пусть будет тебе и легко, и спокойно,
Чтоб много красивых мгновений прожить.
Пуст жизнь твоя будет на редкость достойна,
Желаю надеяться, верить, любить!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Кирила,
Прийми привітання!
***
Днів Ангелів в році є дуже багато,
Та ось День Кирила сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.
***
Замечательного человека Кирилла поздравляю с праздником души и сердца. Счастливой и радостной истории твоей жизни, украшенной добрыми эпизодами и сюжетом благополучия, желаю прекрасного настроения и большой удачи на пути к заветной мечте, крепкого здоровья и неугасаемой любви в сердце.
***
Кириле! Нехай твоя твердість і правильний погляд на життя приведуть тебе до величезного успіху. Бажаємо завжди посідати тільки перші місця і верхні п'єдестали. Бажаємо ніколи не відступати і не пасувати в будь-якій ситуації.
Именины Кирилла: картинки и открытки
День ангела Кирилла: видео
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в Кириллов день 22 июня.
По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.