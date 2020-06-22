С Днем ангела Кирилла: трогательные поздравления, смс и картинки

В воскресенье, 22 июня, в православии почитается память сразу двух святых по имени Кирилл: это святитель Кирилл Александрийский и преподобный Кирилл Белозерский.

В этот день мальчики, юноши и мужчины по имени Кирилл отмечают свои именины. Ко Дню ангела OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления, смс, открытки и видео.

День ангела Кирилла: стихи, проза, смс

С днем ангела, Кирюша, тебя поздравляем,

От всей души удачи желаем,

Пусть будет светлою твоя судьба,

Пускай везет во всем, всегда.

Будь здоров, никогда не болей,

Оптимистом будь, о прошлом не жалей,

Пусть сладкой будет жизнь твоя,

Пусть полной чашей будет дом всегда.

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С Днем ангела Кирилла Pinterest

Кирилл, в именины твои пожелаю

Добра и здоровья, хорошей судьбы.

Пусть будет всегда все, что ты пожелаешь,

Чтобы о проблемах навеки забыть!

Пусть будет тебе и легко, и спокойно,

Чтоб много красивых мгновений прожить.

Пуст жизнь твоя будет на редкость достойна,

Желаю надеяться, верить, любить!

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Именины Кирилла 2020 otkritkiok.ru

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Кирила,

Прийми привітання!

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Поздравления с Днем ангела Кирилла otkritkiok.ru

Днів Ангелів в році є дуже багато,

Та ось День Кирила сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

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Картинки с Днем ангела Кирилла Pinterest

Замечательного человека Кирилла поздравляю с праздником души и сердца. Счастливой и радостной истории твоей жизни, украшенной добрыми эпизодами и сюжетом благополучия, желаю прекрасного настроения и большой удачи на пути к заветной мечте, крепкого здоровья и неугасаемой любви в сердце.

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Анимационная открытка ко Дню ангела Кирилла otkritkiok.ru

Кириле! Нехай твоя твердість і правильний погляд на життя приведуть тебе до величезного успіху. Бажаємо завжди посідати тільки перші місця і верхні п'єдестали. Бажаємо ніколи не відступати і не пасувати в будь-якій ситуації.

Именины Кирилла: картинки и открытки

Открытки в День ангела Кирилла BipBap.ru

Прикольные поздравления с именинами Кирилла otkritkiok.ru

Картинки гиф ко Дню ангела Кирилла otkritkiok.ru

День ангела Кирилла: видео

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в Кириллов день 22 июня.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.