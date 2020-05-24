С Днем ангела Кирилла: поздравления, смс, картинки и видео

В понедельник, 24 мая, отмечается День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, братьев-проповедников из города Салоники, которые считаются создателями старославянской азбуки и церковнославянского языка.

Также в этот день отмечается День ангела Кирилла. К празднику OBOZREVATEL предлагает лучшие поздравления с именинами в стихах и прозе, смс, картинки и видео.

С Днем ангела Кирилла 2020

День ангела Кирилла: стихи и проза, смс

День ангела Кирила

Ти сьогодні іменинник, Кирило,

Бажаємо тобі здоров’я й сил,

Нехай удача буде із тобою,

А також все, про що в Бога просив.

Нехай ангел пошле тобі благословення,

Нехай завжди буде в тебе натхнення,

Будь коханим і жаданим завжди,

Нехай твій шлях осяюють зірки.

***

Пожелания в День ангела Кирилла Pinterest

Пожелать хочу, Кирилл,

Чтоб всегда ты счастлив был,

Целей ловко добивался,

Никогда не огорчался.

***

Именины Кирилла: картинки и смс otkritkiok.ru

С днем рождения, Кирилл!

Пусть ты будешь полон сил,

Чтоб здоровья был вагон

И уюта полный дом,

Чтобы осенью, зимой,

Летом красным и весной,

Днем или под светом звезд

Ты счастливым был до слез.

***

День ангела Кирилла otkritkiok.ru

Кирило, я вітаю тебе з Днем ангела і в цей чудовий день хочу побажати тобі здоров'я, сил, удачі, любові, слави, успіху, радості, натхнення, креативу, наполегливості, впевненості, матеріального достатку і позитивних емоцій! Будь щасливий, Кирило!

Именины Кирилла: открытки с поздравлениями

СМС ко Дню ангела Кирилла

Прикольные поздравления с Днем ангела Кирилла otkritkiok.ru

Открытка к именинам Кирилла

Именины Кирилла 2020 otkritkiok.ru

Видео ко Дню ангела Кирилла

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По материалам: pozdravok.ru.

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