С Днем ангела Кирилла: поздравления, смс, картинки и видео

В понедельник, 24 мая, отмечается День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, братьев-проповедников из города Салоники, которые считаются создателями старославянской азбуки и церковнославянского языка.
Также в этот день отмечается День ангела Кирилла. К празднику OBOZREVATEL предлагает лучшие поздравления с именинами в стихах и прозе, смс, картинки и видео.
С Днем ангела Кирилла 2020
День ангела Кирилла: стихи и проза, смс
День ангела Кирила
Ти сьогодні іменинник, Кирило,
Бажаємо тобі здоров’я й сил,
Нехай удача буде із тобою,
А також все, про що в Бога просив.
Нехай ангел пошле тобі благословення,
Нехай завжди буде в тебе натхнення,
Будь коханим і жаданим завжди,
Нехай твій шлях осяюють зірки.
***
Пожелания в День ангела Кирилла
Пожелать хочу, Кирилл,
Чтоб всегда ты счастлив был,
Целей ловко добивался,
Никогда не огорчался.
***
Именины Кирилла: картинки и смс
otkritkiok.ru
С днем рождения, Кирилл!
Пусть ты будешь полон сил,
Чтоб здоровья был вагон
И уюта полный дом,
Чтобы осенью, зимой,
Летом красным и весной,
Днем или под светом звезд
Ты счастливым был до слез.
***
День ангела Кирилла
otkritkiok.ru
Кирило, я вітаю тебе з Днем ангела і в цей чудовий день хочу побажати тобі здоров'я, сил, удачі, любові, слави, успіху, радості, натхнення, креативу, наполегливості, впевненості, матеріального достатку і позитивних емоцій! Будь щасливий, Кирило!
Именины Кирилла: открытки с поздравлениями
СМС ко Дню ангела Кирилла
Прикольные поздравления с Днем ангела Кирилла
otkritkiok.ru
Открытка к именинам Кирилла
Именины Кирилла 2020
otkritkiok.ru
Видео ко Дню ангела Кирилла
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных будет в июне 2020.
По материалам: pozdravok.ru.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.