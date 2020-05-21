С Днем ангела Ивана: смс, поздравления в стихах и прозе, открытки и видео

Православная церковь 21 мая почитает память святого апостола Иоанна Богослова, который считается любимым учеником Иисуса Христа, а также автором "Откровений Иоанна".

В этот день также все обладатели имени Иван отмечают свои именины. Ко дню ангела Ивана OBOZREVATEL предлагает оригинальные поздравления, видео и открытки.

Поздравления с Днем ангела Ивана

С Днем ангела Ивана: смс, стихи и проза

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Іване,

Прийми привітання!

***

Именины Ивана 2020 otkritkiok.ru

Ванюша милый, дорогой,

Пусть окружает искренний покой.

Пусть удаются все твои дела,

Пусть согревают радость, доброта.

Пускай мечты сбываются скорее,

Пусть настроенье будет веселее.

Пускай ничто не огорчает,

Успех везде сопровождает.

***

День ангела Ивана: картинки и смс otkritkiok.ru

В День Ангела, Іване, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

С Днем ангела Ивана 2020

Дорогой Иван, с именинами! Желаю тебе феерического настроения, грандиозных планов и огромных достижений. Пусть все в твоей жизни будет гладко и спокойно. Пусть тебе повезет с любимой женщиной и с друзьями!

***

Іване, вітаю від щирого серця з Днем ангела! Бажаю тобі життя без турбот і проблем, прекрасного самопочуття, добробуту, удачі, веселого настрою, бадьорості. Будь успішним, добрим і коханим.

Картинки с поздравлениями в День ангела Ивана

Гифка ко Дню ангела Ивана otkritkiok.ru

Пожелания в день ангела Ивана

Анимационные поздравления с Днем ангела Ивана pozdravok.ru

Картинки с именинами Ивана pozdravok.ru

День ангела Ивана: прикольные поздравления pozdravok.ru

СМС в именины Ивана otkritkiok.ru

Прикольные картинки с именинами Ивана otkritkiok.ru

Именины Ивана: видео

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что категорически нельзя делать в День Иоанна Богослова 21 мая.

По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.

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