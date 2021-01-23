С Днем ангела Григория: поздравления, картинки, открытки и видео

В субботу, 23 января, обладатели имени Григорий отмечают свой день ангела. Так, в этот день православные в Украине чтят память святого Григория Нисского.

К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления с именинами в стихах и прозе, картинки, открытки и видео.

Стихи, смс и проза в день ангела Григория

Зі святом тебе, Григорій,

Грошей, щастя тобі море,

Нехай твій солодкий успіх

Здивує в окрузі всіх.

***

Поздравляю тебя, Григорий,

Пусть в бушующем жизни море

Твой корабль на волнах взлетает,

Паруса ветер пусть наполняет.

Пусть удача держит штурвал,

Не страшит пусть девятый вал.

Я желаю 7 футов под килем,

Криков чаек в небесной сини,

Я желаю родных берегов

Там, где счастье живет и любовь.

***

Григорію, я Вас вітаю,

Бажаю удачі у справах.

Нехай буде завжди незмінною

Посмішка на Ваших вустах.

Нехай дім буде Вашою опорою,

Нехай поважають в сім'ї,

Любов буде міцною й довгою,

І спокій панує в душі.

***

Григорий, с днем ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была полной чашей! Достатка, гармонии, уверенности, сил, крепкого здоровья и реализации всех планов! Будь уверен в себе и никогда не теряй надежду на лучшее!

***

Дорогий Григорію, щиро вітаю тебе з днем твого ангела. Бажаю тобі світлих ідей, добрих вчинків і благородних думок, незмінної удачі і відмінного здоров'я, веселого настрою і справжнього щастя.

***

Дорогий Гришо, з днем ангела. Хочу побажати тобі щастя в житті, великої удачі в справах і будь-яких починаннях, міцного здоров'я, чудового настрою і поваги навколо.

Картинки и открытки в день ангела Григория

С днем ангела Григория vjoy.cc

Открытка в день ангела Григория facedobra.com

Картинка в день ангела Григория Pinterest

Поздравление с днем ангела Григория i2card.ot7.ru

Видео ко дню ангела Григория

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в День святителя Григория Нисского. В народе считается, что по приметам 23 января можно определить, каким будет лето.

По материалам: pozdravok.ru.