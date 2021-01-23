С Днем ангела Григория: поздравления, картинки, открытки и видео
В субботу, 23 января, обладатели имени Григорий отмечают свой день ангела. Так, в этот день православные в Украине чтят память святого Григория Нисского.
К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления с именинами в стихах и прозе, картинки, открытки и видео.
Зі святом тебе, Григорій,
Грошей, щастя тобі море,
Нехай твій солодкий успіх
Здивує в окрузі всіх.
***
Поздравляю тебя, Григорий,
Пусть в бушующем жизни море
Твой корабль на волнах взлетает,
Паруса ветер пусть наполняет.
Пусть удача держит штурвал,
Не страшит пусть девятый вал.
Я желаю 7 футов под килем,
Криков чаек в небесной сини,
Я желаю родных берегов
Там, где счастье живет и любовь.
***
Григорію, я Вас вітаю,
Бажаю удачі у справах.
Нехай буде завжди незмінною
Посмішка на Ваших вустах.
Нехай дім буде Вашою опорою,
Нехай поважають в сім'ї,
Любов буде міцною й довгою,
І спокій панує в душі.
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Григорий, с днем ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была полной чашей! Достатка, гармонии, уверенности, сил, крепкого здоровья и реализации всех планов! Будь уверен в себе и никогда не теряй надежду на лучшее!
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Дорогий Григорію, щиро вітаю тебе з днем твого ангела. Бажаю тобі світлих ідей, добрих вчинків і благородних думок, незмінної удачі і відмінного здоров'я, веселого настрою і справжнього щастя.
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Дорогий Гришо, з днем ангела. Хочу побажати тобі щастя в житті, великої удачі в справах і будь-яких починаннях, міцного здоров'я, чудового настрою і поваги навколо.Картинки и открытки в день ангела Григория
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в День святителя Григория Нисского. В народе считается, что по приметам 23 января можно определить, каким будет лето.
По материалам: pozdravok.ru.