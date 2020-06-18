С Днем ангела Галины: картинки, смс, стихи, проза и видео
В четверг, 18 июня, в православии почитается память святой мученицы Алины Бельгийской, жившей в седьмом веке.
В этот день также отмечают свой День ангела обладательницы имени Галина. К празднику OBOZREVATEL предлагает лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, видео и открытки.
День ангела Галины: стихи, смс, поздравления в прозе
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Галині помагає,
Ангел покровитель!
***
Галочка, сегодня праздник у тебя,
Прими от всей души поздравленья,
Пусть будет удивительной твоя судьба,
Пусть ангел – хранитель принесёт благословенье.
В день именин тебе все комплименты и цветы,
Пусть будут радужными все дни твои,
Пускай в душе всегда поёт весна,
Радости тебе, удачи и семейного тепла.
***
Несе вітер тобі пісню, що із душі лине,
Несе мої привітання з Днем ангела Галини!
Найщиріші побажання, краси від калини,
Хай береже тебе Бог в нашій Україні!
***
Галечка, я поздравляю тебя от всей души и хочу пожелать, чтобы ты почаще улыбалась, никогда не грустила, всегда верила в себя и свои силы, постоянно стремилась к исполнению своих мечтаний, окружала себя только любящими и дорогими сердцу людьми, никогда не оставалась в тени счастья и успеха.
***
Мила Галино, вітаю тебе! Бажаю гармонії і чарівності, романтики і ніжності, радості і щастя, краси та успіху. Багато теплих слів, добрих посмішок, нехай завжди з тобою буде достаток, впевненість і кохання!
Картинки и открытки в именины Галины
День ангела Галины: видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы продукты, которые ускоряют старение.
По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.