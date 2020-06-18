С Днем ангела Галины: картинки, смс, стихи, проза и видео

В четверг, 18 июня, в православии почитается память святой мученицы Алины Бельгийской, жившей в седьмом веке.

В этот день также отмечают свой День ангела обладательницы имени Галина. К празднику OBOZREVATEL предлагает лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, видео и открытки.

С Днем ангела Галины

День ангела Галины: стихи, смс, поздравления в прозе

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Галині помагає,

Ангел покровитель!

***

День ангела Галины

Галочка, сегодня праздник у тебя,

Прими от всей души поздравленья,

Пусть будет удивительной твоя судьба,

Пусть ангел – хранитель принесёт благословенье.

В день именин тебе все комплименты и цветы,

Пусть будут радужными все дни твои,

Пускай в душе всегда поёт весна,

Радости тебе, удачи и семейного тепла.

***

Именины Галины

Несе вітер тобі пісню, що із душі лине,

Несе мої привітання з Днем ангела Галини!

Найщиріші побажання, краси від калини,

Хай береже тебе Бог в нашій Україні!

***

Поздравления с Днем ангела Галины

Галечка, я поздравляю тебя от всей души и хочу пожелать, чтобы ты почаще улыбалась, никогда не грустила, всегда верила в себя и свои силы, постоянно стремилась к исполнению своих мечтаний, окружала себя только любящими и дорогими сердцу людьми, никогда не оставалась в тени счастья и успеха.

***

Мила Галино, вітаю тебе! Бажаю гармонії і чарівності, романтики і ніжності, радості і щастя, краси та успіху. Багато теплих слів, добрих посмішок, нехай завжди з тобою буде достаток, впевненість і кохання!

Картинки и открытки в именины Галины

Открытка с Днем ангела Галины

Картинки в именины Галины

Гифка с Днем ангела Галины

Гиф в именины Галины

День ангела Галины: видео

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.