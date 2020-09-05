С Днем ангела Елизаветы: красивые стихи, смс, картинки, открытки и видео

Обладательницы имени Елизавета 5 сентября отмечают свой день ангела. Фото: Pixabay
Православные верующие 5 сентября чествуют память праведной Елизаветы – матери Иоанна Крестителя.
В этот день обладательницы имени Елизавета отмечают свой день ангела. К празднику OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления с именинами в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Ліза вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами Ліза вітає!
***
Елизавета, с днём ангела тебя,
Пускай удача не забывает тебя,
Пусть счастье двери перед тобою открывает,
Пускай успех преград не знает.
Будь любимой и желанной всегда,
Пусть будет благосклонною к тебе судьба,
Любви тебе огромной и красивой,
Жизни долгой – долгой и счастливой.
***
Хай Лізу нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
С Днем ангела Елизаветы Фото: osoblyva.com
Поздравляю тебя, Лиза,
В этот праздник от души.
Ангел пусть ведет по жизни,
Шепчет пусть совет в тиши.
Окрыляет пусть надежда,
В сердце пусть любовь живет,
Пусть успех тебя, красотка,
В жизни непростой найдет.
Красота пусть расцветает,
И улыбка озаряет,
А любимый пусть капризы
Непременно выполняет.
***
Дорога Лізо, від щирого серця вітаю тебе і бажаю бути шалено щасливою і міцно коханою! Хай не буде в твоєму житті страхів і печалей, нехай доля дарує масу можливостей для втілення кожної мрії!
***
Елизавета, поздравляю тебя! Желаю, чтобы перед тобой всегда были открыты двери с возможностями! Чтобы смехом и радостью полнился каждый день! Красоты, здоровья, любви, внимания, спокойствия, целеустремленности и счастья!
***
Лізочко, зі святом! Бажаю тобі малинових світанків, полуничного настрою і шоколадної засмаги! Завжди будь такою ж позитивною, усміхненою і оптимістичною! Нехай твій веселий характер допомагає тобі по життю пережити будь-які труднощі.
Картинка с Днем ангела Елизаветы Фото: fakty.ua
Открытка с Днем ангела Елизаветы Фото: i2card.ot7.ru
Именины Елизаветы 2020 Фото: facedobra.com
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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.
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