С Днем ангела Елены: картинки, открытки, красивые поздравления

Православные верующие 3 июня отмечают День святых Елены и Константина. В народе праздник известен еще как Еленин день, а обладательницы имени Елена отмечают День ангела.
К празднику OBOZREVATEL предлагает лучшие поздравления с именинами в стихах и прозе, смс, картинки и видео.
С Днем ангела Елены
Поздравления с Днем ангела Елены: смс, стихи и проза
В день Ангела, прекрасная Елена,
Любви тебе желаем и улыбок,
И неба ясного, и солнечного света,
И уберечься от больших ошибок.
Желаю просто быть счастливой!
Элен, ты краше всяких роз!
Разумной быть и терпеливой,
Чтобы ни бед не знать, ни слез!
***
День ангела Елены 2020
otkritkiok.ru
Сьогодні в твій День Ангела ми хочемо побажати:
Щоб у житті твоїм було багато свята,
Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,
І щоб наснагу і здоров'я ти мала на усе життя.
Хай Оленочка свята піклується про Тебе,
Охороняє від біди, задовільняє всі твої потреби.
Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,
Крокуй із мудрістю в життя, цього бажаю тобі щиро!
***
Поздравления с Днем ангела Елены
maximum.fm
Твоє ім'я Олена – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Именины Елены
otkritkiok.ru
Раскроет Ангел крылья,
Собою защитит
От тяжести раздумий,
От грусти и обид.
Он снежным опереньем
Укроет, исцелит.
И тихим нежным голосом
Тебя приободрит.
С днем Ангела, Елена.
Пусть добрые лучи
В твоих глазах сияют,
Как огонек свечи.
***
День ангела Елены: смс и картинки
otkritkiok.ru
С Днем ангела, милая, очаровательная, прекрасная Елена. Пусть твой хранитель бережет тебя от бед и хворей, пусть у твоего ангела будут невероятно большие крылья, которые всегда укроют тебя от зависти и печали. Желаю тебе, Леночка, всегда оставаться сильной, волевой, смелой, доброй, воодушевленной, искренней, любящей, любимой и достойной счастья!
***
З днем ангела Олену вітаю і побажати тобі хочу, щоб Бог тебе оберігав від усіх негараздів і життєвих негараздів, щоб твій ангел-хранитель освітлював тобі шлях і дарував добру надію, щоб у житті в тебе було щастя і справжня любов, щоб душа прагнула до великих вчинків і благих діянь.
Картинки ко Дню ангела Елены
Открытки с Днем ангела Елены
otkritkiok.ru
Гифка ко Дню ангела Елены
otkritkiok.ru
Анимационная открытка с Днем ангела Елены
otkritkiok.ru
Прикольные поздравления с Днем ангела Елены
maximum.fm
Именины Елены: видео с поздравлениями
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в День святых Елены и Константина 3 июня и какие традиции праздника.
По материалам: maximum.fm, pozdravok.ru, pozdravik.ru.
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