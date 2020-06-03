С Днем ангела Елены: картинки, открытки, красивые поздравления

Православные верующие 3 июня отмечают День святых Елены и Константина. В народе праздник известен еще как Еленин день, а обладательницы имени Елена отмечают День ангела.

К празднику OBOZREVATEL предлагает лучшие поздравления с именинами в стихах и прозе, смс, картинки и видео.

С Днем ангела Елены

Поздравления с Днем ангела Елены: смс, стихи и проза

В день Ангела, прекрасная Елена,

Любви тебе желаем и улыбок,

И неба ясного, и солнечного света,

И уберечься от больших ошибок.

Желаю просто быть счастливой!

Элен, ты краше всяких роз!

Разумной быть и терпеливой,

Чтобы ни бед не знать, ни слез!

***

День ангела Елены 2020 otkritkiok.ru

Сьогодні в твій День Ангела ми хочемо побажати:

Щоб у житті твоїм було багато свята,

Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров'я ти мала на усе життя.

Хай Оленочка свята піклується про Тебе,

Охороняє від біди, задовільняє всі твої потреби.

Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя, цього бажаю тобі щиро!

***

Поздравления с Днем ангела Елены maximum.fm

Твоє ім'я Олена – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Именины Елены otkritkiok.ru

Раскроет Ангел крылья,

Собою защитит

От тяжести раздумий,

От грусти и обид.

Он снежным опереньем

Укроет, исцелит.

И тихим нежным голосом

Тебя приободрит.

С днем Ангела, Елена.

Пусть добрые лучи

В твоих глазах сияют,

Как огонек свечи.

***

День ангела Елены: смс и картинки otkritkiok.ru

С Днем ангела, милая, очаровательная, прекрасная Елена. Пусть твой хранитель бережет тебя от бед и хворей, пусть у твоего ангела будут невероятно большие крылья, которые всегда укроют тебя от зависти и печали. Желаю тебе, Леночка, всегда оставаться сильной, волевой, смелой, доброй, воодушевленной, искренней, любящей, любимой и достойной счастья!

***

З днем ангела Олену вітаю і побажати тобі хочу, щоб Бог тебе оберігав від усіх негараздів і життєвих негараздів, щоб твій ангел-хранитель освітлював тобі шлях і дарував добру надію, щоб у житті в тебе було щастя і справжня любов, щоб душа прагнула до великих вчинків і благих діянь.

Картинки ко Дню ангела Елены

Открытки с Днем ангела Елены otkritkiok.ru

Гифка ко Дню ангела Елены otkritkiok.ru

Анимационная открытка с Днем ангела Елены otkritkiok.ru

Прикольные поздравления с Днем ангела Елены maximum.fm

Именины Елены: видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в День святых Елены и Константина 3 июня и какие традиции праздника.

По материалам: maximum.fm, pozdravok.ru, pozdravik.ru.

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