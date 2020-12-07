С днем ангела Екатерины: поздравления, картинки, открытки и видео
В понедельник, 7 декабря, обладательницы имени Екатерина отмечают свой день ангела. Так, православная церковь в этот день почитает память святой великомученицы Екатерины Александрийской.
К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления с именинами в стихах и прозе, смс, стихи, картинки, открытки и видео.
Нынче День святой Екатерины –
У Катюши нашей именины.
Я тебя, Катюшка, поздравляю,
Счастья и большой любви желаю!
Радостной, задорной оставайся,
Веселее жизни улыбайся,
Близких и родных не забывай,
Позитивно мысли, не скучай!
***
З днем ангела, Катрусю, вітаю,
Здорoв'я міцнoго бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі спoдівання і надії.
Місяць і зірoньки ясні,
Хай світять тoбі у нoчі.
А в день хай сoнечкo сяє,
І свoїм теплoм зігріває.
Хай ангел тебе oберігає,
І завжди на допoмогу пoспішає.
***
С Днем святой Екатерины!
Пусть от бед она хранит,
Бережет твоих любимых
И тебя от всех обид.
Покровительница знаний
Дарит мудрости запас,
В исполнении желаний
Пусть поможет, сил придаст!
***
Сьогодні Катерини,
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв'я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.
***
С Днем святой Екатерины!
Пусть она с небес незримо
Ваш покой оберегает
И здоровья прибавляет,
Все проблемы разрешит,
Счастье в доме сохранит.
***
Сьоме грудня – Катерини
у Катрусі іменини,
Тож вітаю я свою,
Найкращу й дорогу!
З Тобою поруч дуже легко,
душі моєї Ти люстерко,
Ти наче сонечко для мене,
Що зігріває землю з неба!
***
Желаю в день святой Екатерины тебе огромного счастья, добра в сердце, веры в душе и исполнения всех желаний! Пускай твой Ангел Хранитель всегда оберегает тебя и помогает идти верной дорогой! Пусть каждое мгновение будет наполнено любовью, позитивом и успехом!
***
Милі Катрусі, вітаю вас з днем святої Катерини і бажаю бути сміливими, сильними, мудрими, талановитими, активними, яскравими і самодостатніми. Нехай ваш ангел охоронець не тільки в цей день, а й завжди вас любить, оберігає, зберігає і захищає.
***
Поздравляю с великим праздником! Желаю, чтобы святая Екатерина оберегала своими молитвами, помогала хранить чистоту помыслов, любовь в сердце и крепость веры в душе. Пускай в жизни всегда будет мир, тепло и свет, а в отношениях искренность, справедливость и доброта.
***
З Днем святої Катерини. Нехай твій життєвий шлях буде довгим і добрим, зустрічаються тільки добрі люди, а в твоєму житті здійснюються тільки щасливі події. Бажаю здоров'я тобі і твоїм близьким. Будь сильною, мудрою, чесною, сміливою, щирою, світлою і прекрасною натурою, якою була свята Катерина.Открытки и картинки ко дню ангела Екатерины
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каких традиций верующие придерживаются в День великомученицы Екатерины. Так, святая считается покровительницей любви и брака.
По материалам: pozdravok.ru.