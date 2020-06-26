С Днем ангела Дмитрия: поздравления в стихах и прозе, смс, видео и открытки
Православные верующие 26 июня чествуют память священномученика Димитрия Смирнова. При жизни этот святой был священником, который был четырежды арестован с приходом к власти коммунистов, а в 1940 году умер в Усть-Каменогорской тюрьме.
В этот день те, кто носят имя Дмитрий, отмечают свой День ангела. OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления с именинами в стихах, прозе, смс, открытки, картинки и видео.
Именины Дмитрия: смс, стихи и проза
Дима, ты сегодня именинник, поздравляю,
Ангелок – хранитель над тобой летает,
От бед спасает, от неудач и зла,
Путь правильный указывает всегда.
Желаем тебе радости, удачи, счастья,
Пусть дождик смоет все ненастья,
Пусть мирным небо будет над тобой,
Пусть в доме поселятся любовь и покой.
***
Хай же Дмитрові життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчував
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров'я і довгого віку.
***
День ангела мы с радостью отмечаем,
Он наш путь всегда благословляет,
Именины – праздник светлый и большой,
Пусть удача, Дмитрий, не расстается с тобой.
Пусть запланированное все сбудется,
Пусть все печали позабудутся,
Пусть везет тебе во всем, всегда,
Пусть на сказку будет похожа жизнь твоя.
***
В іменини Дмитру побажаю
Щастя і тепла, земного раю.
Благодать хай спуститься з небес
І сповнить життя великих чудес!
Нехай твої збуваються бажання,
У людей завжди мати визнання!
Смутку ніколи тобі не знати,
І все, що хочеш, досягати!
***
В іменини ми бажаєм
Щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає
Ангел покровитель!
***
У Дмитрия сегодня торжество,
Желаю счастья и любви без края,
Чтоб душу наполняло волшебство,
И жил ты, никогда не унывая.
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Дмитре, від щирого серця тебе вітаю! Нехай буде барвистим і добрим світ навколо, нехай будуть поруч дорогі серцю і надійні люди, нехай душа твоя завжди прагне до щастя і високих цілей, нехай серце любить і наповнюється натхненням, нехай новий день приносить успіх і гарні враження!
***
Дорогой Дима, поздравляю тебя и хочу пожелать всегда оставаться веселым и бодрым, сильным и храбрым. Пусть в твоей жизни всегда хватает оптимизма и удачи, пусть для тебя будут открыты все двери к счастью, успеху и благополучию. Здоровья тебе, Дима, постоянного комфорта и любви.
Открытки и картинки ко Дню ангела Дмитрия
День ангела Дмитрия: видео
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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.