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С Днем ангела Дмитрия: поздравления в стихах и прозе, смс, видео и открытки

Алина Мельник
Алина Мельник
Праздники
1,0 т.
26 июня обладатели имени Дмитрий отмечают свои именины

26 июня обладатели имени Дмитрий отмечают свои именины

Православные верующие 26 июня чествуют память священномученика Димитрия Смирнова. При жизни этот святой был священником, который был четырежды арестован с приходом к власти коммунистов, а в 1940 году умер в Усть-Каменогорской тюрьме.

В этот день те, кто носят имя Дмитрий, отмечают свой День ангела. OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления с именинами в стихах, прозе, смс, открытки, картинки и видео.

Именины Дмитрия: смс, стихи и проза

Дима, ты сегодня именинник, поздравляю,

Ангелок – хранитель над тобой летает,

От бед спасает, от неудач и зла,

Путь правильный указывает всегда.

Желаем тебе радости, удачи, счастья,

Пусть дождик смоет все ненастья,

Пусть мирным небо будет над тобой,

Пусть в доме поселятся любовь и покой.

***

Хай же Дмитрові життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчував

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров'я і довгого віку.

***

День ангела мы с радостью отмечаем,

Он наш путь всегда благословляет,

Именины – праздник светлый и большой,

Пусть удача, Дмитрий, не расстается с тобой.

Пусть запланированное все сбудется,

Пусть все печали позабудутся,

Пусть везет тебе во всем, всегда,

Пусть на сказку будет похожа жизнь твоя.

***

В іменини Дмитру побажаю

Щастя і тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди мати визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

***

День ангела Дмитрия

День ангела Дмитрия pozdravok.ru

В іменини ми бажаєм

Щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає

Ангел покровитель!

***

У Дмитрия сегодня торжество,

Желаю счастья и любви без края,

Чтоб душу наполняло волшебство,

И жил ты, никогда не унывая.

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Дмитре, від щирого серця тебе вітаю! Нехай буде барвистим і добрим світ навколо, нехай будуть поруч дорогі серцю і надійні люди, нехай душа твоя завжди прагне до щастя і високих цілей, нехай серце любить і наповнюється натхненням, нехай новий день приносить успіх і гарні враження!

***

Дорогой Дима, поздравляю тебя и хочу пожелать всегда оставаться веселым и бодрым, сильным и храбрым. Пусть в твоей жизни всегда хватает оптимизма и удачи, пусть для тебя будут открыты все двери к счастью, успеху и благополучию. Здоровья тебе, Дима, постоянного комфорта и любви.

Открытки и картинки ко Дню ангела Дмитрия

С Днем ангела Дмитрия

С Днем ангела Дмитрия maximum.fm

Поздравления с Днем ангела Дмитрия

Поздравления с Днем ангела Дмитрия pozdravok.ru

Именины Дмитрия: картинки

Именины Дмитрия: картинки pozdravok.ru

День ангела Дмитрия: видео

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.

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