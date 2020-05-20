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20 мая • обновлено в 05:51
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С Днем ангела Давида: красивые поздравления, смс, картинки и видео

1.4т
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Православные верующие 20 мая почитают память преподобного Давида Гареджийского. Этот святой жил в 6-7 веках и был учеником Иоанна Зедазнийского – основоположника монашества в Восточной Грузии.

Также в этот день отмечаются именины Давида. Ко Дню ангела Давида OBOZREVATEL подготовил красивые поздравления в стихах и прозе, открытки и видео.

С Днем ангела Давида

С Днем ангела Давида

День ангела Давида: стихи и проза

Давид, с праздником твоим,

Пускай исполнятся заветные все грезы,

Во всех делах ты будь незаменим,

И не страшат пускай морозы.

Пускай пройдут все неудачи, беды,

И в жизнь будет мир и доброта,

Побольше радости тебе желаю, смеха,

И не старей душой ты никогда.

***

Поздравление в именины Давида 2020

Поздравление в именины Давида 2020

otkritkiok.ru

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо – ти такий!

Давид, тебе вітаєм,

З іменинами твоїми,

І тобі одне бажаєм –

Будь завжди ти золотим!

***

Открытка с именинами Давида

Открытка с именинами Давида

otkritkiok.ru

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Давида іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!!!

***

День ангела Давида 2020: поздравления с праздником

День ангела Давида 2020: поздравления с праздником

Поздравляю тебя с Днем ангела, Давид. Пусть все в твоей жизни складывается хорошо, пусть любое начинание будет успешным, а неудачи, если и случаются, будут неприятными и недолговечными эпизодами. Удачи в жизни, в любви и карьере!

***

Дорогий Давиде, вітаємо тебе з іменинами! Бажаємо, щоб всі наступні роки тебе оточували близькі друзі та родина! Нехай життя приносить тільки радість і щастя!

С Днем ангела Давида: картинки с поздравлениями

Картинки с Днем ангела Давида

Картинки с Днем ангела Давида

День ангела Давида: картинки и смс

День ангела Давида: картинки и смс

otkritkiok.ru

Открытки с именинами Давида

Открытки с именинами Давида

Гифка ко Дню ангела Давида

Гифка ко Дню ангела Давида

otkritkiok.ru

Именины Давида: прикольные поздравления

Именины Давида: прикольные поздравления

otkritkiok.ru

Анимационные поздравления с именинами Давида

Анимационные поздравления с именинами Давида

otkritkiok.ru

Пожелания в День ангела Давида

Пожелания в День ангела Давида

otkritkiok.ru

Видео ко Дню ангела Давида

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravlenye.com.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
праздник религия церковь
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