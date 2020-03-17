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17 марта • обновлено в 04:35
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С днем ангела Даниила: красивые открытки, видео и стихи

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17 марта православная церковь почитает память благоверного князя Даниила Московского.

В то же время в этот день отмечается День ангела Даниила. Как поздравить Даниила с именинами: OBOZREVATEL публикует лучшие открытки, стихи и видео с поздравлениями.

День ангела Даниила: как поздравить

День ангела Даниила: как поздравить

listivki.olkol.com

День ангела Даниила: стихи

Тебе желаю, Даниил,

Во всем удачи, вдохновения,

Здоровья крепкого и сил!

Пусть ярким будет настроение!

Желаю, Даня, счастья много,

Любви взаимной навсегда!

Пускай ведет тебя дорога

Туда, где спрятана мечта!

***

День ангела Даниила: как поздравить

День ангела Даниила: как поздравить

otkritkiok.ru

Поздравляю. Даниил,

В суматохе дней бегущих

Я желаю больше сил

И друзей надежных, лучших.

Никогда не унывать,

Больше веры, оптимизма,

Наслажденье получать

От счастливой этой жизни!

Именины Даниила: красивые открытки

День ангела Даниила: как поздравить

День ангела Даниила: как поздравить

otkritkiok.ru

День ангела Даниила: как поздравить

День ангела Даниила: как поздравить

otkritkiok.ru

День ангела Даниила: как поздравить

День ангела Даниила: как поздравить

listivki.olkol.com

День ангела Даниила: как поздравить

День ангела Даниила: как поздравить

listivki.olkol.com

День ангела Даниила: как поздравить

День ангела Даниила: как поздравить

listivki.olkol.com

День ангела Даниила: видео с поздравлениями

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
церковь традиции религия праздник
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