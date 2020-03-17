С днем ангела Даниила: красивые открытки, видео и стихи

17 марта православная церковь почитает память благоверного князя Даниила Московского.
В то же время в этот день отмечается День ангела Даниила. Как поздравить Даниила с именинами: OBOZREVATEL публикует лучшие открытки, стихи и видео с поздравлениями.
День ангела Даниила: как поздравить
listivki.olkol.com
День ангела Даниила: стихи
Тебе желаю, Даниил,
Во всем удачи, вдохновения,
Здоровья крепкого и сил!
Пусть ярким будет настроение!
Желаю, Даня, счастья много,
Любви взаимной навсегда!
Пускай ведет тебя дорога
Туда, где спрятана мечта!
***
День ангела Даниила: как поздравить
otkritkiok.ru
Поздравляю. Даниил,
В суматохе дней бегущих
Я желаю больше сил
И друзей надежных, лучших.
Никогда не унывать,
Больше веры, оптимизма,
Наслажденье получать
От счастливой этой жизни!
Именины Даниила: красивые открытки
День ангела Даниила: как поздравить
otkritkiok.ru
День ангела Даниила: как поздравить
otkritkiok.ru
День ангела Даниила: как поздравить
listivki.olkol.com
День ангела Даниила: как поздравить
listivki.olkol.com
День ангела Даниила: как поздравить
listivki.olkol.com
День ангела Даниила: видео с поздравлениями
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