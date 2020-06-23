С Днем ангела Антонины: поздравления в стихах и прозе, картинки и видео

Православная церковь 23 июня чествует память мученицы Антонины Кродамнской, девы, погибшей в 313 году за отказ поклониться языческим богам.

В этот день обладательницы имени Антонина отмечают свой День ангела. К празднику OBOZREVATEL предлагает оригинальные поздравления с именинами Антонины в стихах и прозе, смс, открытки и видео.

Именины Антонины: проза, стихи и смс

С именинами тебя, Антонина,

Будь всегда желанна и любима,

Пускай богатством будут для тебя года,

Пусть новости хорошие радуют тебя.

Пускай удача перед тобою двери открывает,

Пусть печали тебя не замечают,

Пусть на работе будет все отлично,

Пусть будет чудным все в жизни личной.

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Антоніна, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

***

С Днем ангела Антонины

Антоніна наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

Ангел, Нежность, Талант, Обаяние, Невероятная красота, Искренность, Неповторимость, Абсолютная уверенность, – милая Антонина, Тонечка, поздравляю тебя. Желаю тебе тонуть в океане счастья и любви, желаю всегда оставаться красивой, очаровательной и утонченной

***

Дорога Антоніна, я тебе від душі вітаю і побажати хочу, щоб на обличчі щиро сяяла усмішка, щоб очі світилися від щастя, щоб серце було сповненим кохання, щоб душа прагнула до заповітних мрій та добрих вчинків, щоб руки завжди були зайняті улюбленою справою, а ноги завжди йшли дорогою щастя.

Открытки и картинки ко Дню ангела Антонины

Именины Антонины osoblyva.com

День ангела Антонины Pinterest

Поздравления с Днем ангела Антонины Pinterest

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Именины Антонины: видео

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.