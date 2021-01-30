С днем ангела Антона и Антонины: поздравления и картинки с пожеланиями

В субботу, 30 января, обладатели имен Антон и Антонина отмечают свой день ангела. Так, церковь в эту дату чтит память их святого покровителя – подвижника и основателя отшельнического монашества Антония Великого, жившего в 3-4 веках.

В именины Антона и Антонины OBOZREVATEL публикует поздравления и пожелания в стихах и прозе, видео, картинки и открытки.

Хочу я тебя поздравить, Антон,

И счастья большого тебе пожелать,

В банке всегда иметь миллион,

Чтобы в реальность мечты воплощать!

Здоровья желаю тебе, словно сталь,

Взаимной любви и хороших друзей!

Тебя стороной пусть обходит печаль,

Чтоб солнце светило в жизни твоей!

***

Бажаю жити тобі щасливо,

Грошей – цілий мільйон,

Нехай щастить тобі безмірно,

Дорогоцінний наш Антон.

Усе тобі нехай вдається,

Будуть і радість і любов,

А гормон гарячої пристрасті

Нехай завжди хвилює кров.

***

Сегодня все для Антонины:

И комплименты, и цветы.

Я быть желаю позитивной,

Все воплощать свои мечты!

В душе весна пусть расцветает,

И соловьи поют всегда,

А жизнь лишь радость доставляет

Все предстоящие года!

***

Від щирого серця бажаю, Тоню,

Тобі здоров'я та добра,

Миттєвостей яскравих мільйони,

Любові взаємної й тепла!

Нехай щастить

Тобі завжди, в усіх справах!

Посмішки радісною не ховаючись,

Літай від щастя в хмарах!

***

Дорогая Антонина,

Пожелаю в праздник твой

Жизни радостной и дивной,

Долгих лет, любви большой.

Быть волшебною красоткой,

Комплименты получать,

Оптимизмом и заботой

Своих близких окружать!

***

Вітаю, Тонечко, тебе!

Так само будь здорова і красива,

Зігріває нехай все також доброта,

Будь завжди, звичайно ж, щасливою.

Нехай мрії збуваються скоріше,

І любов собою все заповняє,

Життя нехай стає світлішим,

І посмішки всюди оточують.

***

Прекрасна та чарівна Антоніна, від щирого серця вітаю тебе з днем ангела і бажаю великого і світлого щастя в житті. Будь чарівна, чудова і окрилена любов'ю. Нехай кожен день твого життя складається найкращим чином, нехай для тебе скрізь і всюди відкриті будуть дороги до перемоги.

***

Антон, с днем ангела! Пусть уверенность будет всегда твоим девизом в жизни, чтобы наперекор всем ветрам ты шел вперед и достигал поставленных задач и целей. Желаю достичь высот, успеха и побед.

***

Чарівна Антоніно, прошу прийняти привітання з днем твого ангела. Бажаю іскорок щастя і полум'я кохання, світлих надій, дощу успіху і везіння, яскравого сонячного настрою.

***

Антоніно, з днем ангела! Хочу побажати тобі добра, достатку і гармонії, ці складові є основною запорукою світлого і прекрасного майбутнього. Щастя тобі та натхнення, нехай з тобою завжди буде удача й успіх. Великих перспектив і впевненості в завтрашньому дні.

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По материалам: pozdravok.ru.