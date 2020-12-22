С днем ангела Анны: поздравления, видео, картинки и открытки

Обладательницы имени Анна во вторник, 22 декабря, отмечают свой день ангела. Так, в этот день православные украинцы чтят память их покровительницы – святой Анны, матери Пресвятой Богородицы.

OBOZREVATEL к празднику подготовил поздравления с именинами в стихах и прозе, открытки, картинки и видео.

Стихи, проза и смс в день ангела Анны

День Анны наполнен лишь верой святой,

Ведь помнят века об истории той,

Когда за молитвы Господь даровал

Зачатие Анне. Он дочь ей послал.

Сказал, что ее будет чтить весь народ,

Она ж до сих пор в сердце каждом живет.

И мать Богородицы нашей святой

Обязаны чтить в этот день мы с тобой.

***

У день Анни пресвятої

Добра бажаю в домі,

Нехай праведною рукою

Береже тебе укромно.

Обдарує теплотою,

Мир поселить в душу,

Щоб у суєті мирській

Жилося світліше й краще.

***

Поздравляю с Днем Анны Святой!

Пусть сияет тебе счастья свет,

И всегда будет радость с тобой,

Добрый ангел спасет от всех бед.

Ты старайся совсем не грустить,

Верить только в добро и успех,

Чтобы в сердце задор сохранить

И к победам шагать без помех!

***

С Днем Анны я вас поздравляю,

Пускай святая бережет,

Пусть огонек добра и света

В душе скорей она зажжет.

Просите искренне и честно,

Услышан будет голос ваш,

Раскрасит вера ярким цветом

Прекрасный жизненный пейзаж.

Добра, любви вам и надежды,

Пусть Анна от беды хранит,

Пусть путь к смирению, исцелению

Для вас всегда будет открыт.

***

Вітаю з днем Анни і щиро бажаю миру, радості, достатку і здоров'я, добробуту, кохання, гармонії та щастя. Нехай у житті завжди буде місце для добрих вчинків і справжнього дива!

***

В День ангела Анны желаю счастливой, благодатной жизни в мире любви и радости, хороших дел и мыслей. Пусть душа не знает обид и разочарований, здравия, неутомимой веры и силы.

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Мила Анюто, з днем ангела! Нехай у житті завжди буде щастя, і все святі оберігають тебе від бід. Нехай кохання завжди буде взаємним і величезним, друзі будуть справжніми і вірними, а успіх заслуженим і стабільним. Бажаю, щоб у твоїй душі завжди горіла яскрава зірка добра, щирості, чистоти і справжньої віри.

***

У День зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці бажаю, щоб життя дарувало родючість і щастя, щоб небеса захищали від бід і негараздів, щоб душа була чистою і вільною, а серце люблячим і чуйним.

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Сьогодні велике свято, день, коли праведна Анна зачала Божу Матір, Пресвяту Діву Богородицю. Привітаємо ж усіх Анн і побажаємо їм завжди бути впевненими, що вони йдуть правильним шляхом.

Картинки и открытки в день ангела Анны

С днем ангела Анны Pinterest

Поздравление с днем ангела Анны vjoy.cc

День ангела Анны Pinterest

С днем Анны Pinterest

Видео с поздравлениями

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 декабря отмечается День святой Анны. Праздник посвящен чуду зачатия ею Божьей Матери. А наши предки верили, что с дня Анны начинается новый год.

По материалам: pozdravok.ru.