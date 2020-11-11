С Днем ангела Анны: лучшие поздравления и картинки

В среду, 11 ноября, обладательницы имени Анна отмечают свой день ангела. Так, православная церковь в этот день чтит память преподобной Анны Вифинской, которая в мужском образе была подвижницей одного из монастырей на Олимпе.

К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

С днем ангела тебя, Анюта,

Пусть удается тебе все,

И жизнь пусть каждую минуту

Лишь радость и добро несет!

Будь хороша всегда, румяна,

На сердце счастье пусть царит!

Пускай с небес святая Анна

Тебя от слез и бед хранит!

***

Голос морських стихій,

Сонця грайливий промінь.

Ім’я твоє – наче хвиль прибій,

Що завжди приходить на спомин.

Аня, яскравих днів

У день іменин тобі!

Вірних друзів та гарних снів,

Багато добра та долі!

***

Пусть бережет тебя, Анюта,

Каждый день Святая Анна!

Желаю благ земных, уюта,

Живи счастливо постоянно!

Пускай сопутствует везение

Тебе всегда во всех делах!

Желаю вечного цветения,

Любви и радости в глазах!

***

Трохи норовлива, але мила, як дитя,

Анна наша – як примхлива хвиля,

Не даєш нам сумувати, ані дня!

З усіх Анничок, мабуть, лиш одна така,

що можна гомоніти хоч всю ніч без сна,

А інколи приємно навіть помовчати…

І разом на вечірці в танці поскакати…

Сьогодні іменини, тож Тебе вітаю!

Щаслива будь, Анничко, довгих літ бажаю!

***

Пусть Ангел небесный

Тебя сохранит,

От глупых, нечестных

Людей защитит,

Не зря твое имя

Несет благодать,

Будь Богом любима

И смейся опять,

Сегодня, я знаю,

Грустить ведь нельзя,

И я поздравляю,

Анюта, тебя!

***

Я Тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

***

Вітаю з Днем ангела Анни і в це світле свято від душі хочу побажати миру, радості, достатку та здоров'я, благополуччя, любові, гармонії і щастя. Нехай в житті завжди буде місце для доброї справи і справжнього дива!

***

Сегодня – светлый праздник и в этот добрый день – в День ангела Анны я искренне желаю счастливой, благодатной жизни в мире любви и радости, хороших дел и мыслей. Пусть душа не знает обид и разочарований, пусть сердце громко поет и дарит близким людям надежду. Желаю здравия, неутомимой веры и силы.

***

Вітаємо Анну з днем ангела. Нехай твоя дорога до щастя не буде занадто тернистою, а небесна покровителька завжди доглядає за тобою і береже від занадто крутих і складних поворотів. Бажаємо успіхів у коханні, роботі та житті.

***

Милая моя Анюта! Пускай в жизни твоей всегда будет счастье и все Святые оберегают тебя от бед. Пускай любовь в твоей жизни всегда будет взаимная и огромная, пускай друзья будут настоящими и верными, а успех заслуженным и стабильным. Желаю, чтобы в твоей душе всегда горела яркая звезда добра, искренности, чистоты и настоящей веры.

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный календарь на ноябрь 2020 года: верующие отмечают несколько важных церковных праздников.

По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.