С Днем ангела Анны: лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе

22 декабря православные христиане отмечают День святой Анны, матери Богородицы, бабушки Иисуса Христа. Святую издревле почитали как покровительницу супружеской жизни и родовитости.

Также сегодня с Днем ангела поздравляют всех Ань. В праздник OBOZREVATEL публикует лучшие открытки и поздравления Аннам с именинами.

С Днем ангела Анны: поздравления в стихах

По поверью, в декабре

Силы темные пируют.

С каждым днем частицу солнца

С неба, крадучись, воруют.

Лишь настанет Анны день,

Злые силы отступают.

И короче станет тень,

Дольше солнышко сияет.

Хоть зима вступает в силу,

Но весна – не за горами.

И на Анны именины

Аннушек всех поздравляем.

worldofaphorism.ru

С днем ангела тебя, Анюта,

Пусть удается тебе все,

И жизнь пусть каждую минуту

Лишь радость и добро несет!

Будь хороша всегда, румяна,

На сердце счастье пусть царит!

Пускай с небес святая Анна

Тебя от слез и бед хранит!

Анна пресвятая – есть твой Покровитель.

Матерь Богородицы она.

Пусть поможет сохранить твою обитель,

Полную любви, порядка и тепла.

Поздравляю от души тебя, Анюта,

Ты плыви по своему теченью,

В доме я желаю Вам уюта,

Доброты, удачи и везенья!

kstati.dp.ua

Дарует День Анны святой благодать

Всем, кто умеет верить и ждать,

Кто в искренней вере колени склоняет,

Всем, кто гордыню свою усмиряет.

Пусть Анна святая вам силы дает,

Пусть ваши молитвы услышит Господь.

День ангела Анны: поздравления в прозе

– Поздравляю с Днем Анны и в этот светлый праздник от души хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!

– С Днем Анны! Пусть светлое имя матери Пресвятой Богородицы станет твоей защитой и жизненным оберегом. Пусть хранит тебя, дарует надежду, чистоту помыслов, силу искренней веры, мир и душевное спокойствие.

– Поздравляю с Днем Анны. В этот чистый и светлый праздник, в день великого события и доброго начала хочу пожелать, чтобы жизнь шла в направлении счастья и блага, чтобы каждое деяние имело верный смысл и успешный венец, чтобы Господь в трудную минуту мог послать свою помощь, чтобы искренность и яркий свет души всегда помогали выбирать праведный путь.

– Сегодня – светлый праздник и в этот добрый день – в День Анны я искренне желаю счастливой, благодатной жизни в мире любви и радости, хороших дел и мыслей. Пусть душа не знает обид и разочарований, пусть сердце громко поет и дарит близким людям надежду. Желаю здравия, неутомимой веры и силы.

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С Днем ангела Анны: открытки

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях, истории и о том, что нельзя делать в католическое Рождество. Это один из самых любимых праздников христиан, в который храмы проводят торжественные мессы, а в семьях принято дарить и получать подарки в специальных рождественских носках.

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