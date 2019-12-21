С Днем ангела Анны: лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе

22 декабря православные христиане отмечают День святой Анны, матери Богородицы, бабушки Иисуса Христа. Святую издревле почитали как покровительницу супружеской жизни и родовитости.
Также сегодня с Днем ангела поздравляют всех Ань. В праздник OBOZREVATEL публикует лучшие открытки и поздравления Аннам с именинами.
С Днем ангела Анны: поздравления в стихах
По поверью, в декабре
Силы темные пируют.
С каждым днем частицу солнца
С неба, крадучись, воруют.
Лишь настанет Анны день,
Злые силы отступают.
И короче станет тень,
Дольше солнышко сияет.
Хоть зима вступает в силу,
Но весна – не за горами.
И на Анны именины
Аннушек всех поздравляем.
worldofaphorism.ru
С днем ангела тебя, Анюта,
Пусть удается тебе все,
И жизнь пусть каждую минуту
Лишь радость и добро несет!
Будь хороша всегда, румяна,
На сердце счастье пусть царит!
Пускай с небес святая Анна
Тебя от слез и бед хранит!
Анна пресвятая – есть твой Покровитель.
Матерь Богородицы она.
Пусть поможет сохранить твою обитель,
Полную любви, порядка и тепла.
Поздравляю от души тебя, Анюта,
Ты плыви по своему теченью,
В доме я желаю Вам уюта,
Доброты, удачи и везенья!
kstati.dp.ua
Дарует День Анны святой благодать
Всем, кто умеет верить и ждать,
Кто в искренней вере колени склоняет,
Всем, кто гордыню свою усмиряет.
Пусть Анна святая вам силы дает,
Пусть ваши молитвы услышит Господь.
День ангела Анны: поздравления в прозе
– Поздравляю с Днем Анны и в этот светлый праздник от души хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!
– С Днем Анны! Пусть светлое имя матери Пресвятой Богородицы станет твоей защитой и жизненным оберегом. Пусть хранит тебя, дарует надежду, чистоту помыслов, силу искренней веры, мир и душевное спокойствие.
– Поздравляю с Днем Анны. В этот чистый и светлый праздник, в день великого события и доброго начала хочу пожелать, чтобы жизнь шла в направлении счастья и блага, чтобы каждое деяние имело верный смысл и успешный венец, чтобы Господь в трудную минуту мог послать свою помощь, чтобы искренность и яркий свет души всегда помогали выбирать праведный путь.
– Сегодня – светлый праздник и в этот добрый день – в День Анны я искренне желаю счастливой, благодатной жизни в мире любви и радости, хороших дел и мыслей. Пусть душа не знает обид и разочарований, пусть сердце громко поет и дарит близким людям надежду. Желаю здравия, неутомимой веры и силы.
С Днем ангела Анны: открытки
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях, истории и о том, что нельзя делать в католическое Рождество. Это один из самых любимых праздников христиан, в который храмы проводят торжественные мессы, а в семьях принято дарить и получать подарки в специальных рождественских носках.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.